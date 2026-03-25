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被馬英九指違反財政紀律 蘇俊賓挺結識20年蕭旭岑：未來讓證據說話

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨副主席蕭旭岑遭前總統馬英九指控涉「財政紀律」問題，桃園市副市長蘇俊賓今在臉書發文，強調蕭是「謹守分際、有所不為的人」，對於諸多捕風捉影的指控，他個人並不相信。本報資料照片
國民黨副主席蕭旭岑遭前總統馬英九指控涉「財政紀律」問題，桃園市副市長蘇俊賓今在臉書發文，強調蕭是「謹守分際、有所不為的人」，對於諸多捕風捉影的指控，他個人並不相信。本報資料照片

國民黨副主席蕭旭岑遭前總統馬英九指控涉「財政紀律」問題，風波越演越烈。曾在馬政府時期任行政院新聞局長的桃園市副市長蘇俊賓今在臉書發文表示，自己與蕭旭岑相識超過20年，他認識的蕭是「謹守分際、有所不為的人」，對於諸多捕風捉影的指控，他個人並不相信，呼籲未來讓證據說話。

蘇俊賓表示，這段時間很多媒體朋友詢問他對此事的看法，他都以不便表示意見回覆，今天決定一次說明他的了解。

蘇俊賓表示，他認識蕭旭岑非常多年，當年他還是一個國會小助理，蕭旭岑則是國會記者。他因為對公共政策和環境議題很有興趣，常常發掘議題想找人討論，也期待媒體多一些報導，當年的蕭旭岑是很願意讓公共政策在有限版面中露出的熱血記者，一轉眼已是20多年前的事。

蘇俊賓表示，後續他們多次共事，不論是在黨部或當年的執政團隊，一起經歷過一次次成功和失敗、國民黨的起伏，他應該算是有很多角度可以觀察蕭旭岑。

蘇俊賓表示，在他眼中，蕭旭岑是一個沉穩、厚道、非常有分寸的人，這樣的人在這個時候受到這麼大的指控，老實說他很驚訝。

蘇俊賓說，他很少為人背書，也沒什麼立場背書，但看蕭旭岑這段時間受的傷害，他忍不住想說，這些年來他所認識的蕭旭岑，是一個謹守分際、有所不為的人，小心翼翼地拿捏著這條線，一路走來沒什麼改變，很多捕風捉影的指控，他個人是不相信的。

蘇俊賓表示，未來就讓證據說話，也期待這些紛紛擾擾雖然話題性很高，不要亂了在野的國民黨該扮演角色的節奏，大家應團結一點，在公共政策、台灣的國際關係與兩岸關係上讓國家走回中道。他也期待馬前總統身體健康，畢竟馬前總統是為國家貢獻很多的人。

兩岸關係 公共政策 馬英九

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