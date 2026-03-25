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外交部：台灣以個別關稅領域入WTO 擁有充分自主權

中央社／ 記者楊堯茹台北25日電
中國外交部稱台灣參與世界貿易組織（WTO）活動，需按照一中原則前提。外交部今天嚴厲譴責中方說法是「無恥謬論」，強調台灣以「個別關稅領域」加入WTO，不存在中國片面主張。本報系資料照
中國外交部稱台灣參與世界貿易組織（WTO）活動，需按照一中原則前提。外交部今天嚴厲譴責中方說法是「無恥謬論」，強調台灣以「個別關稅領域」加入WTO，不存在中國片面主張。本報系資料照

中國外交部稱台灣參與世界貿易組織（WTO）活動，需按照一中原則前提。外交部今天嚴厲譴責中方說法是「無恥謬論」，強調台灣以「個別關稅領域」加入WTO，不存在中國片面主張。

WTO第14屆部長會議主辦國喀麥隆日前在禮遇簽證國籍欄以矮化名稱列示台灣，導致台灣官員首次被迫缺席。中國外交部發言人林劍24日表示，台灣參與國際組織活動須按照一中原則處理，「一中原則是中國台灣地區參與世貿組織的政治前提」。

外交部下午透過新聞稿嚴厲譴責並駁斥中國外交部的無恥謬論，中國外交部試圖誤導國際社會，遂行打壓台灣國際參與的政治目的。

外交部強調，台灣是依據馬拉喀什設立WTO協定（簡稱「WTO協定」）第12條、以不隸屬於其他會員國且擁有充分自主權的「個別關稅領域」加入WTO，與所有會員享有WTO協定架構下平等完整的權利，不存在中國片面主張台灣會籍是以「一中」為政治前提的謬論。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國未曾統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀，唯有經由民主程序選出的台灣政府，才能在多邊國際組織及國際場域中代表台灣2300萬人民。

關稅 中華人民共和國 WTO 外交部

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