在野黨版國防特別條例未列AI、無人機 賴總統籲通過院版

賴清德總統兼民進黨主席25日於民進黨中執會表示，立院本周委員會聯席審查朝野三版本國防特別條例，令人遺憾的是，兩個在野黨提出的版本，把AI和無人機，這兩項關鍵戰力的建構，通通排除不列入，缺乏專業認知。他誠摯呼籲朝野盡速通過院版草案。

針對本周立法院外交及國防委員會與財政委員會召開聯席會議，併審行政院跟在野黨版本的國防特別預算條例草案。賴總統說，期待透過實質審查過程，讓國人清楚知道，行政院推出八年1.25兆元的國防特別條例草案，是建立在專業評估與整體戰略規劃之上，最符合提升台灣防衛戰力所需。

賴總統指出，為全面提升整體作戰效能與戰場應變能力，院版特別條例除了軍備採購，也完整涵蓋軟硬體整合、訓練強化、合作研發與自主生產等面向的建軍布局。條例內容聚焦七大重點項目，包括打造「台灣之盾」飛彈防禦核心系統、導入AI輔助及C5ISR指管系統、無人載具及其反制系統等。

賴總統表示，從近年國際情勢來看，無論是俄烏戰爭，或近期中東地區的衝突，都可以看到，無人機已經成為戰場上最重要、使用最廣泛的武器之一，正在徹底改變現代戰爭的面貌。無人載具及反制系統，已從輔助工具躍升為「不對稱戰力」的核心裝備。

他提到，隨著AI算力快速發展，已演化為現代戰爭的核心要素，也可從近期的區域戰爭中看到，AI導入到作戰體系，不僅能加速決策與精準情報分析，也能協助自動化作戰及指管整合。無人載具系統與AI指管能力，不僅僅是技術選項，更是當代國防體系和不對稱作戰發展的關鍵基礎。

賴總統認為，令人遺憾的是，兩個在野黨提出的版本，把AI和無人機，這兩項關鍵戰力的建構，通通排除不列入，可見與當前戰爭型態的發展趨勢存在顯著落差，缺乏專業認知。

他強調，最重要的是，必須清楚認識，中國對台灣的軍事野心，從未放棄、持續加劇。在這樣的情勢下，強化防衛能力、建立安全且可靠的供應鏈體系，以及推動國防自主，都是不可或缺的國家戰略。

賴總統表示，必須嚴格規範「非紅供應鏈」、排除中國因素，並提升國防自主性，以確保資訊安全與後勤體系穩定。若在供應鏈安全上沒做好把關，恐將形成防衛戰力缺口及作戰韌性不足。

他重申，有主權才有國家，有實力才有和平，國防安全是朝野共同的責任。誠摯地呼籲朝野各黨，能以國家整體利益為優先，尊重專業、支持國軍，盡速通過經國防專業評估，且有六成民意所支持的行政院版國防特別預算條例草案，為台灣安全奠定更穩固的基礎。