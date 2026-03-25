國民黨團27日與朱立倫餐敘 尹乃菁：跟老朋友餐敘是很自然的事

國民黨立法院黨團27日將宴請前主席朱立倫，國民黨文傳會主委尹乃菁今天表示，朱立倫與過去的老朋友、戰友餐敘，這不是一件很自然的事嗎；個別立委是否出席，這又不是考試，吃飯團聚就是交流，不需大驚小怪。

國民黨立法院黨團於19日、20日分批與國民黨主席鄭麗文餐敘交流，現預計27日與朱立倫餐敘，由於近日黨內在軍購以及路線上出現不少討論聲音，黨團與朱立倫的餐敘也格外引人關注。

尹乃菁今天下午在國民黨中常會後受訪表示，朱立倫與過去的老朋友、戰友餐敘，這不是一件很自然的事嗎。她也有聽到立委說，朱立倫在卸任黨主席時，大家就有要約吃飯，當時朱立倫沒空，現在可能雙方都有空、所以就吃飯。

針對有立委未出席與鄭麗文的餐敘，但表達可能會出席與朱立倫的餐敘，尹乃菁回應，吃飯是很自然的事情，就像鄭麗文跟黨團吃飯聚會、就是交流；個別立委是否出席或能否出席，這不是考試或是要點名，不需要大驚小怪。

談到民眾黨創黨主席柯文哲涉及京華城、政治獻金等案，台北地院將於26日下午進行一審宣判，尹乃菁表示，明天宣判後，國民黨會向外界清楚表達立場。

此外，國民黨新竹縣長初選將於28日舉行黨員投票，預計當天將產生人選，初選參選人新竹縣副縣長陳見賢遭指有一清管訓檔案，同樣參與初選的立委徐欣瑩喊話應啟動排黑審查；尹乃菁對此再度強調，陳見賢符合初選資格，無疑義。

至於是否擔心徐欣瑩未來會脫黨參選，尹乃菁認為，這是假設性問題，初選遊戲規則非常清楚，相信不只徐欣瑩認為志在必得、陳見賢也有必勝把握，而初選目的，就是讓黨員在初選程序中選出最好人選。