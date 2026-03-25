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李貞秀稱「高虹安拿柯文哲700萬」 民眾黨認定嚴重破壞名譽將裁處

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烏龍爆料？李貞秀指高虹安拿柯文哲700萬 民眾黨認定嚴重破壞名譽將裁處

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨陸配立委李貞秀。圖／聯合報系資料照片
民眾黨陸配立委李貞秀。圖／聯合報系資料照片

有關民眾黨立委李貞秀指稱「高虹安拿了柯文哲700萬元」，民眾黨中央委員會今天認定嚴重破壞政黨名譽，因此決議送交中央評議委員會裁處。

李貞秀前天在個人頻道開設直播，指稱新竹市長高虹安拿了民眾黨前主席柯文哲700萬元，高虹安昨天駁斥子虛烏有，同時也希望放話者自重，李貞秀本人則出面鞠躬道歉，「如果有機會遇到高虹安，我會親自道歉。」

民眾黨今天發布新聞稿表示，針對李貞秀烏龍爆料，釀成部分社會輿論對柯文哲與高虹安質疑一事提出檢舉，經過與會中央委員裁決，認定李貞秀言行觸犯民眾黨違反正直誠信原則，並且嚴重破壞本黨名譽，因此決議送交中央評議委員會裁處。

民眾黨中央委員會今天也通過新竹黨部第五類公職人員徵召名單，包括新竹縣寶山鄉鄉民代表第一選區鍾嘉祐、新竹縣竹東鎮鎮民代表第四選區吳俊民，另外也通過2026年直轄市及縣市議員新一波提名名單，包括桃園市桃園區徐千晴、嘉義市東區林昱孜、嘉義縣朴子六腳東石選區萬家甫。

針對賴清德總統有意重啟核能發電，民眾黨主席黃國昌在會中表示，因應供電不穩、國安危機及產業競爭力，民眾黨去年推動「核子反應器設施管制法」修法，並且提出核三延役公投，然而卻遭到民進黨無理謾罵抹黑。

黃國昌指出，賴政府遭到國際現實與缺電壓力打臉，如今再也騙不下去，只好放下反核神主牌、走向返核家園，民眾黨對此表達樂見其成，「核二、核三廠經由核安會審查，完成安全檢查、取得運轉執照後重啟。」

黃國昌說，民眾黨一向秉持理性、務實與科學的立場面對所有公共事務，就算民進黨沒有勇氣面對核電政策髮夾彎、錯誤能源政策遭到打臉的窘境，持續以荒腔走板的言論洗刷人民記憶，民眾黨仍應在立法院持續敦促核電廠重啟的進程、監督政府行政效率，阻止執政黨繼續虛耗台灣，務實扛起國家發展。

李貞秀 黃國昌 柯文哲 民眾黨

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