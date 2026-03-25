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賴清德「返核」惹議 王世堅挺：前朝政策隨時局調整 沒所謂互相作對

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委王世堅（圖）。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王世堅（圖）。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰昨稱「反核議題不是神主牌」，外界關注民進黨過往「非核家園」目標是否遭到推翻。民進黨立委王世堅今（25）日表示，政策應「因勢利導」，只要是為台灣好，這些調整都是對的，相信賴清德總統一定經過深思熟慮，考量台灣當前挑戰後做出改變，相信黨內都會支持。

至於前總統蔡英文近期是否針對該議題表態？王世堅回應，蔡總統好不容易卸下來，現在閒雲野鶴，完全不談政治，這些想法很對，誰當家主政就由他做主，蔡總統不會多講話，「不在其位，不謀其政」，這是蔡現在的態度。

王世堅指出，事實上，現今時局變化太大，有時無法說某項單一政策就是什麼樣、永遠是對的，有時時移勢易，必須因應當前局勢，誰能預料中東突然爆發戰火？戰火延續多久，連主導局勢的美國總統川普都無法斷言，因此很多事情必須因勢利導。

王世堅表示，只要政策調整是為台灣社會好，都是對的，不應自我設限在特定議題；賴總統做出這樣的決定，相信經過深思熟慮，考慮到現在台灣當前面臨的挑戰，因此做出改變，相信黨內都會支持，「沒有所謂前朝政策、有誰主張是怎麼樣，稍微調整就是不對、就是互相在作對，完全不是這樣」。

非核家園 卓榮泰 蔡英文 賴清德 民進黨 王世堅

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