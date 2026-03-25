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嗆「不要做敵人手裡那把刀」 鄭麗文：馬英九幕僚朋友 傷害馬與國民黨

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席蕭旭岑（右）遭前總統馬英九指控違反財政紀律，蕭今澄清自己絕無背信，主席鄭麗文（左）下午在中常會表示國民黨絕對會對從政黨員做最大的後盾和支持。記者曾吉松／攝影
國民黨副主席蕭旭岑（右）遭前總統馬英九指控違反財政紀律，蕭今澄清自己絕無背信，主席鄭麗文（左）下午在中常會表示國民黨絕對會對從政黨員做最大的後盾和支持。記者曾吉松／攝影

前總統馬英九指國民黨副主席蕭旭岑，擔任馬英九基金會執行長期間有財政紀律問題；蕭旭岑則強調是馬英九「很多事情都忘了」。國民黨主席鄭麗文今天聲援蕭旭岑，直指馬英九身邊多年的幕僚朋友，竟不惜傷害馬前總統，也傷害國民黨，更對蕭進行無情的不實攻擊。

鄭麗文今在中常會指出，這兩天看了前立委蔡正元與蕭旭岑臉書，感觸良多。蔡正元過去是好兄弟、老戰友，3月27日他就要入監服刑，國民黨頒予最高獎章，讓他光榮入獄；明天是民眾黨創黨主席司法案件即將一審宣判的日子，這就是今天的台灣，想從政、想說真話，隨時會面對當權者冷酷無情的司法迫害，甚至還要付出自由作為代價。

鄭麗文說，國民黨有130多名黨工、志工也遭受司法無情追殺起訴，始作俑者是執政黨，在國會沒贏得多數，不甘心接受，繼續製造內部撕裂動亂，國民黨連自保反擊的權利都沒有，只要不順「德意志」就等著被國家機器迫害。

鄭麗文說，在這樣的時刻，願意投入政治黨奮戰替黨工作，她都由衷感謝，而且他們一定會力挺同志、戰友。在此時刻，國民黨更要團結一致，不能讓外界看笑話，更不能讓敵人有見縫插針的機會。她看到蕭旭岑臉書，感慨萬千也心疼不已。

鄭麗文說，馬英九是國民黨執政總統，也曾擔任主席，對國家、對黨貢獻卓著，即便卸任後他依舊憂國憂民，為兩岸和平奔走，但是很不捨也很難過，竟然有他身邊多年的幕僚朋友，「不知這樣還算不算朋友，」竟然不惜傷害馬前總統，也傷害本黨，更對蕭進行無情的不實攻擊。

鄭麗文說，這讓虎視眈眈，每天不想讓國民黨好過的民進黨集團抓到機會、大編故事，所有陰謀論無限上綱，讓他們感到非常痛心。在面對這樣的艱難時刻，國民黨絕對會做所有黨員、黨工、從政菁英最大的後盾與支持，「我們不可能怕事，也絕不能讓有心人士得逞。」

鄭麗文說，民進黨鋪天蓋地見縫插針、潑糞造謠，早就是日常，國民黨每天要面對這樣的壓力，黨內同志千萬不要變成別人利用的旗子，甚至是敵人拿來刺傷黨的利刃，「不要做敵人手裡的那把刀」，國民黨是民主開放的政黨，絕不是一言堂，也沒有德意志；但對於時局不同的判斷，論述不同的角度，只要出發點是為國家為黨好，都應該海納百川。

鄭麗文說，民進黨是一言堂，但國民黨絕對不是，不是一言堂並不代表同志可以製造莫須有罪名和製造黨內裂痕。極少數人想興風作浪，但國民黨不為所動，也不會自亂陣腳，更不會中計、隨之起舞，這些見縫插針、破壞團結的人她一笑置之，堅守努力方向與目標。

國民黨主席鄭麗文今在中常會發表談話。記者鄭媁／攝影
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國家機器 民眾黨 蔡正元

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