快訊

飼主給貓亂取名「走丟後成全社區笑柄」找到後還被保全碎念：注意一下形象

多頭強力回擊！台股收盤上漲826點收33,439點 台積電上漲35元

小確幸升級！115年1-2月期統一發票今開獎 千萬特別獎號「87510041」

馬英九基金會風暴 藍委：選民搖頭嘆「打民進黨 都沒這麼用心」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
馬英九基金會前執行長、國民黨現任副主席蕭旭岑神情凝重在中央黨部舉行記者會，對外說明表示，任內所有事情都依照馬英九的指示處理，也告知馬前總統、馬也全然知情。會有誤解，長輩忘記了。記者黃義書／攝影
馬英九基金會前執行長、國民黨現任副主席蕭旭岑神情凝重在中央黨部舉行記者會，對外說明表示，任內所有事情都依照馬英九的指示處理，也告知馬前總統、馬也全然知情。會有誤解，長輩忘記了。記者黃義書／攝影

前總統馬英九以「財政紀律有疑慮」為由，開鍘曾任馬英九基金會執行長的現任國民黨副主席蕭旭岑；蕭也指馬英九「很多事情都忘了」，為自保反擊。有藍委直言，看在藍營選民眼中「親痛仇快」也感到無奈；另有藍營人士指，馬英九基金會處理模式如「馬王鬥爭」翻版。

馬英九基金會內爆風波，媒體報導，金溥聰持馬英九委任書，出手整頓基金會內人事，當中被整頓掉的人事即蕭旭岑和王光慈，風波持續延燒。日前，國民黨主席鄭麗文直言，此事「始作俑者」是藍營、本來在馬英九身邊的人，長期對黨造成難以回復的傷害，這是他慣用風格；如果遇到怕事的黨主席，就會對蕭旭岑造成傷害，「但我不是，我一定會保護黨員和重要幹部」。

馬英九昨接受聯合報專訪表示，前幕僚蕭旭岑及王光慈「因有財政紀律的問題」而離職，待具體事證整理完後，會送司法機關調查。馬強調，「我是學法律出身，碰到這種事情是六親不認」。

蕭旭岑今早說，其任內所有事情都依照馬英九的指示處理，告知馬英九，也全然知情。之所以產生誤解，最關鍵是馬英久「都忘記了」，很遺憾事發到現在，馬英九完全不願聽他解釋。

面對馬英九、蕭旭岑間的風波，惡化成三方攻訐，有國民黨立委表示，馬英九基金會發生的「茶壺風暴」，看在藍營民眾眼中真的是「親痛仇快」，不要說民進黨見縫插針，連藍營民眾都非常無奈，他跑地方基層，藍營選民都搖頭嘆息「都什麼時候，怎麼還在內鬥？」、「打民進黨，都沒這麼用心！」這次事件關係到國民黨現任副主席蕭旭岑，連黨主席鄭麗文都跳下來參一腳，讓原本單純辦公室的宮鬥肥皂劇上綱到黨內路線之爭。

也有藍營人士說，馬英九基金會處理模式猶如「馬王鬥爭」、「張顯耀案」的翻版，完全沒有從過去經驗學到教訓；受到馬英九照顧的蕭旭岑，為了自保，公開談論前老闆的健康問題，是負面示範；鄭麗文跳出來批藏鏡人，這是忘記自己黨主席的身分，把自己當政論名嘴，提油救火。「從前總統、前國安會秘書長、現任副主席、現任黨主席，國民黨的大人們處理事情連大學生都不如。」

黨主席 金溥聰 鄭麗文

延伸閱讀

無奈馬英九「忘了很多事」 蕭旭岑駁背信指控：我什麼事都跟他報告

談馬辦人事暗中落淚…馬英九「財政紀律六親不認」

【重磅快評】捲入馬辦人事糾紛 考驗鄭麗文政治智慧

馬英九基金會控違反財政紀律 蕭旭岑：盼董事會還公道

相關新聞

無奈馬英九「忘了很多事」 蕭旭岑駁背信指控：我什麼事都跟他報告

馬英九基金會鬧「家變」，前總統馬英九昨直指有財政紀律的問題。國民黨副主席蕭旭岑表示，之所以產生誤解，最關鍵是馬前總統「都忘記了」，有老長官告訴他，馬英九早上還在問，「為什麼旭岑跟光慈離開了」，到下午就說這兩個人很可惡、要法辦，「我很心酸、很無奈」，「馬總統指控我背信，那是不可能的，我什麼事情都跟他報告」。

馬英九基金會風暴 藍委：選民搖頭嘆「打民進黨 都沒這麼用心」

前總統馬英九以「財政紀律有疑慮」為由，開鍘曾任馬英九基金會執行長的現任國民黨副主席蕭旭岑；蕭也指馬英九「很多事情都忘了」，為自保反擊。有藍委直言，看在藍營選民眼中「親痛仇快」也感到無奈；另有藍營人士指，馬英九基金會處理模式如「馬王鬥爭」翻版。

卓揆設「上游不漲、下游不囤」原則 國民黨：把經濟問題當心靈雞湯

近期塑膠原料供應吃緊、價格持續上揚，產業鏈預警五月恐斷料的情況。行政院長卓榮泰昨提出「上游不漲、下游不囤」作為穩定物價原則。國民黨今質疑，卓榮泰把經濟問題當成心靈雞湯式發言，以口號取代政策，無法解決當前供應鏈失衡與通膨壓力的實質挑戰。

從徐春鶯到李貞秀 民進黨批民眾黨：藐視台灣主權與民主法治

民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯，因涉犯「反滲透法」等罪遭起訴，自由時報報導，檢調偵辦發現，徐春鶯曾與中共官員討論李貞秀的接班問題。民進黨發言人吳崢今（25）日表示，民眾黨先是提名中國前國家幹部徐春鶯，現在又將具雙重國籍爭議、且疑似為中方指定人選的李貞秀送入立法院，此舉完全是藐視台灣主權與民主法治。

徐春鶯遭起訴 黃國昌批：新聞稿不是法律語言、是政治語言

出身陸配的台灣新住民發展協會理事徐春鶯，昨遭新北地檢署依反滲透法、銀行法及偽造文書、詐欺取財等罪起訴。民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，看完新北檢的新聞稿後，已經不曉得這是檢察官寫的，還是民進黨側翼寫的。這個語言不是法律的語言，是政治的語言。

是否參選2026台北市長？ 賈永婕：不在人生規畫中

台北101董事長賈永婕今天赴立法院財委會進行業務報告並備質詢，國民黨立委林思銘質詢時指出，賈永婕近期於社群媒體發表多項涉及台灣近代史與政治議題的言論，包括參觀中正紀念堂展覽、評論前總統李登輝，以及台北101於二二八紀念日及總統直選30周年進行點燈等，「蠻有政治性的」引發外界對其政治動向的聯想，是否計畫參加2026台北市長選戰，賈永婕答詢時明確表態「沒有任何參選打算」，並強調台北市長一職「不在人生規畫中」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。