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卓揆設「上游不漲、下游不囤」原則 國民黨：把經濟問題當心靈雞湯

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長卓榮泰。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰。記者曾學仁／攝影

近期塑膠原料供應吃緊、價格持續上揚，產業鏈預警五月恐斷料的情況。行政院長卓榮泰昨提出「上游不漲、下游不囤」作為穩定物價原則。國民黨今質疑，卓榮泰把經濟問題當成心靈雞湯式發言，以口號取代政策，無法解決當前供應鏈失衡與通膨壓力的實質挑戰。

國民黨指出，當前問題的本質，是國際原物料供應受阻、成本上升與預期心理交織的「典型通膨前兆」。上游面臨原料短缺與價格上漲壓力，如何「不漲」？下游面對未來可能缺貨與成本提高，怎麼可能「不囤」？

國民黨批評，行政院目前的應對方式，仍停留在「呼籲」與「道德勸說」層次，卻未提出具體的供應鏈調度、價格穩定機制或替代來源布局。當業界已經出現「大家都在搶料」、零售端出現掃貨現象時，政府卻仍強調「短期供給無虞」，這樣的判斷與市場實況顯然存在落差。

此外，從塑膠原料延伸至建材、汽車零件，甚至醫療藥品包材，成本壓力已逐步外溢。衛福部坦言藥價可能上漲。國民黨質疑，當連醫療體系都必須預作準備，行政院卻以一句「不漲、不囤」作為主要對策，是否過於輕忽通膨風險的擴散速度與廣度？

國民黨強調，穩定物價要有工具，包括多元進口來源、戰略庫存、關鍵原料調度、以及明確的價格監測與調節機制，才是政府應該端出的具體方案。否則，「上游不漲、下游不囤」最終只會變成「上游照樣漲、下游加速囤」。

國民黨呼籲，行政院應正視市場訊號，儘速提出具體且可執行的穩定方案，而非以簡化口號回應複雜的經濟問題。

價格 汽車零件 預期心理

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