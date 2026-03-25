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從徐春鶯到李貞秀 民進黨批民眾黨：藐視台灣主權與民主法治

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。記者邱德祥／攝影
民進黨發言人吳崢。記者邱德祥／攝影

民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯，因涉犯「反滲透法」等罪遭起訴，自由時報報導，檢調偵辦發現，徐春鶯曾與中共官員討論李貞秀的接班問題。民進黨發言人吳崢今（25）日表示，民眾黨先是提名中國前國家幹部徐春鶯，現在又將具雙重國籍爭議、且疑似為中方指定人選的李貞秀送入立法院，此舉完全是藐視台灣主權與民主法治。

吳崢指出，曾列民眾黨不分區立委候選人的徐春鶯，過去因自稱曾任中國國家幹部引發風波而退選。近日，她因涉嫌長期向中共回報台灣政黨動態，並配合指示為柯文哲、黃珊珊站台，涉犯「反滲透法」遭起訴。據媒體報導，徐春鶯甚至曾向中共官員自承：「我不是藍的、更不會是綠的，我是紅色的。」這顯示徐春鶯明顯是中共在地協力者，當時若未強力質疑其背景，國家機密恐怕早已外洩。

吳崢進一步指出，媒體披露徐春鶯退出不分區後，隨即將李貞秀的資料傳給中共官員，該官員事後甚至詢問「李貞秀接班沒問題了吧？」。令人心驚的是，李貞秀隨後果真接班，且至今未放棄中國國籍，卻在立法院殿堂頤指氣使，甚至連基本的政治素養都不具備，發生將「共四案」誤寫成「共識案」的荒唐行徑。

吳崢強調，這一連串行為完全契合中共亂台目的。從徐春鶯到李貞秀，為何民眾黨的人選總是與中國關係糾纏不清？當初徐春鶯面對質疑時，柯文哲聲稱「通過檢驗就留、沒通過就淘汰」；如今李貞秀擺明違反「國籍法」，且民調顯示六成民眾並不認同，民眾黨卻是非不分，反過來指責政府依法行政。吳崢質問，面對這麼多問題的人選，民眾黨還要放任到底嗎？難道是因為已經沒有中共代理人的備案了？

吳崢 反滲透法 不分區立委

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