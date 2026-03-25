檢控徐春鶯曾討不分區席次 黃國昌：當初海選選出

陸配徐春鶯遭反滲透法起訴，檢方指她曾向國內政黨索要不分區立委席次。民眾黨主席黃國昌說，檢方新聞稿內容不符事實，徐春鶯當初是經海選選出，後因無法承受壓力才自行退出。

民眾黨2023年原本擬將台灣新住民發展協會理事長徐春鶯列入不分區立委名單，後續引發爭議，徐春鶯婉謝提名。昨天新北地檢署指徐春鶯涉長期與中共組織往來並匯報國內政情，並受中共指示替指定候選人站台造勢，依反滲透法等罪起訴。

黃國昌今天在政見會媒體聯訪時表示，檢方的新聞稿內容不符合事實，新聞稿指徐春鶯藉由幫中共收集情報，獲取統戰紅利維持陸配群體影響力，以動員陸配的能力為籌碼，向國內政黨索要不分區立委席次，「這個語言不是法律的語言，是政治的語言。」

黃國昌質疑，「徐春鶯什麼時候跟民眾黨索要不分區的立委？」他說，他未參與當年的選對會，因此他特別回去問，徐春鶯當初是經由海選選出，但因消息曝光後，徐春鶯無法承受對於陸配的歧視、壓力，才選擇退出。對於司法案件，就等到審判程序時，還原事實真相。

另外，民眾黨立委李貞秀日前指控新竹市長高虹安拿了民眾黨創黨主席柯文哲新台幣700萬元，引發爭議，媒體詢問是否認為她適任不分區立委。

黃國昌說，黨中央非常嚴肅看待這件事，所有黨公職的言行都要有一致的標準。制度上這是屬於中評會的權責，他不適合多說什麼，但同時他們已接到具名檢舉，後續就交由中評會按照制度處理。