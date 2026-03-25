【重磅快評】轉彎返核再傲慢 能源政策也不容打迷糊仗

中東戰火持續延燒，全球能源供應鏈緊繃，油氣價格居高不下。對台灣而言，當前最嚴峻的考驗不僅是高昂物價，而是「有錢也不見得買得到」的斷鏈危機。面對地緣政治與能源匱乏的雙重夾擊，執政當局近來陸續釋出「返核」的風向球。然而，先不說重啟傳統核電最快要到2028年，緩不濟急；更關鍵的是，官方始終粉飾太平，從未對台灣真實的電力缺口與國安風險說清楚、講明白。

台灣高度仰賴進口天然氣，氣源缺口持續急需調度填補，究竟台灣是否可能「斷氣」？行政院及經濟部始終只有口頭掛保證。經濟部長龔明鑫今日在立法院答詢時，搬出數據安撫民心，強調3、4、5 月天然氣存量都在12天以上，6 月也已完成一半的調度，宣稱氣源穩定、供應發電沒問題。這種「切香腸」式的保證顯得空洞，民眾要問：那麼6月之後的氣源從何而來？若遇上區域封鎖或極端氣候，海上的運氣船進不來，全台是否會瞬間落入分區限電的窘況？在顧左右而言他的官方辭令下，民眾與產業界依然憂心。

民眾及企業普遍擔心缺電，執政黨卻維持一貫的「神奇」作風，再不合邏輯的話都說得出口。賴總統近日在閉門及公開場合，相繼釋出思考重啟核二、核三廠的訊息，這明顯並非隨口說說，而是有意識的政治操作。其實，從行政院長卓榮泰先前多次公開提到對「新式核能」抱持開放態度，外界早就嗅出風向變了。

這本不打緊。雖然官方死鴨子嘴硬，始終不願承認在過去僵化的能源配比下，台灣的電早已不夠用，但好歹也吐實承認了2032年將面臨電力缺口。實際上，隨著半導體與AI算力中心大舉擴張，電力缺口只會更早發生。何況中東戰事未歇，眼下斷氣危機蠢蠢欲動，與其讓台灣經濟走進死胡同，此時宣布務實展開重啟核電作業，完全可以理解。

為了國家經濟發展，為了不讓民眾生活倒退，執政者願意「從反核走向返核」，本是無可厚非的懸崖勒馬。大眾甚至可以寬容，不逼迫執政者為過去八年僵化的能源政策說一句道歉。但令人難以忍受的是，政客不要把人民當白癡，裡子面子全都要，連轉彎都轉得傲慢。

看看這套邏輯：核三廠二號機在2025年才剛依法停機，2026年就要研議重啟。網上頓時各種諷刺比喻出爐，直言這就像是「戒菸成功的第二天，就迫不及待掏出打火機」。更荒謬的是，卓揆辯稱民進黨從未把反核當成「神主牌」，彷彿吃定台灣社會大眾集體失憶。

「新式核能不是核能」的詭辯邏輯也重出江湖。令人想起過去幾年層出不窮的硬拗修辭：買菸叫「超買」不是走私；大客車接駁取名叫「類火車」就不是巴士；出示漏洞百出的單據就想把公帑埋單的包機洗成自費。民進黨執政最厲害的武器，就是天底下沒什麼事不能靠一張嘴洗白。

回顧過去幾年，在急就章的綠能政策下，光電與風電弊案頻傳，催生一夕暴富的「綠能新貴」。如今政策轉向未來的新式核能或重啟核電，大家心知肚明，可預見的是，即將換另一批特定背景的人藉著這波核能轉型「再發一筆大財」。

能源政策關乎國家未來數十年的競爭力與安全，執政者本就該對台灣的電力結構、碳排目標與長治久安的方針，向民眾清楚報告。知錯能改、務實修正，社會自會給予掌聲。難道「開大門、走大路」，對現在的執政團隊而言真的這麼難？