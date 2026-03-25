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徐春鶯遭起訴 黃國昌批：新聞稿不是法律語言、是政治語言

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民眾黨新北市長參選人黃國昌今天發表社宅政見。記者江婉儀／攝影
民眾黨新北市長參選人黃國昌今天發表社宅政見。記者江婉儀／攝影

出身陸配的台灣新住民發展協會理事徐春鶯，昨遭新北地檢署依反滲透法、銀行法及偽造文書、詐欺取財等罪起訴。民眾黨新北市長參選人黃國昌表示，看完新北檢的新聞稿後，已經不曉得這是檢察官寫的，還是民進黨側翼寫的。這個語言不是法律的語言，是政治的語言。

黃國昌今受訪表示，他看完新北檢的新聞稿後，已經不曉得這是檢察官寫的，還是民進黨側翼寫的。徐春鶯的那些行為是否存在，交由檢調調查，但控訴徐春鶯違反反滲透法的構成要件事實是什麼？在幫中共收集情資，要收錢、辦事的那些，是違反國安法。

黃國昌指出，在這份新聞稿中，提到徐春鶯藉由幫中共收集情報，擷取統戰紅利，維持陸配群體的影響力，進而與滲透來源共同規畫國內陸配參政的進程步驟，動員陸配的能力為籌碼，向國內政黨索要不分區立委席次。這個語言不是法律的語言，是政治的語言。

黃國昌表示，為了這件事情，他還回去問當時的選對會，徐春鶯當初是怎麼挑的？那是海選選出來的，結果變成徐春鶯來跟民眾黨索要不分區立委，最後徐春鶯承受不了所有對於陸配的歧視，給她的壓力，她後來說不要了，自己選擇退出，這都是客觀的歷史事實。

黃國昌批評，更離譜的事情是，在整篇新聞稿當中，真正可以跟反滲透法構成要件扣上的只有一句話，內文提到「徐春鶯依照滲透來源指示參與選舉活動」，是在說老共指示徐春鶯來幫柯文哲站台，這可能對於台灣的政治環境已經無知到一個程度，才會寫出這種沒有常識的話。昨天黨的新聞稿已經把黨的立場講得很清楚了。

陸配 偽造文書 語言

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