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卓榮泰下令政府車輛精簡出入 民進黨團：尊重也支持

中央社／ 台北25日電

因應美伊戰爭導致的能源危機，行政院長卓榮泰要求政府所有對外車輛的出入要盡量精簡。民進黨立法院黨團書記長范雲今天受訪指出，尊重也支持行政院所做的各種調節措施。民進黨立委吳思瑤表示，公部門先行，希望各界共同減少能源消耗。

因應中東情勢引發的能源危機，韓國政府祭出節能措施，限行公共機關車輛。卓榮泰昨天在立法院會進行施政總質詢表示，從今天開始，由他本身做起，要求政府所有對外車輛的出入盡量精簡，部分單位已開始執行。

范雲與民進黨立委黃捷今天在立法院接受媒體聯訪，針對上述議題，范雲說明，對於行政院來說，現在最重要的就是平穩物價，民進黨團尊重也支持行政院所做的各種調節措施。

身兼民進黨政策會執行長的立委吳思瑤接受媒體聯訪表示，世界各國都在因應中東戰事引發的能源安全議題，公務單位當然要帶頭節能、節約，大家一起共體時艱，公部門先行，也希望民眾一同因應中東戰事的不可預測性，一起節能減碳，減少能源消耗。

媒體詢問，中配徐春鶯涉受中共指示助選候選人，檢方依反滲透法起訴，而有報導指出，中共官員曾問徐春鶯「李貞秀沒問題吧」，引發討論。

范雲回應，不管是李貞秀還是徐春鶯，在台灣99.9%的配偶，包含中配，「都是我們的朋友、家人」，但令人遺憾的是，非常少數的個案讓大家受到傷害。另外，民進黨立委提出強化國安相關法案，但卻被擋在程序委員會，呼籲藍白不要阻擋，讓這些法案能進入委員會專業討論。

另外，媒體詢問，中共日前通過「民族團結進步促進法」，這是否為中共長臂管轄。

吳思瑤質疑，這就是在推進長臂管轄，且選在台灣年底大選前頒布，為的就是要讓支持台灣主權的民眾產生寒蟬效應，恫嚇支持台灣的民眾，她希望台灣的國安法制要趕快補破網，加緊審查。

媒體再問，總統賴清德指核二、核三具重啟運轉條件，月底送核安會審議，引起討論。

范雲強調，非核家園是民進黨長期支持與爭取的目標，賴總統、卓榮泰也一再跟各界說明「3原則」，民進黨團也支持這3個原則，即核安無虞、核廢料有解及社會共識。

能源危機 范雲 吳思瑤

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