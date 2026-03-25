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是否參選2026台北市長？ 賈永婕：不在人生規畫中
台北101董事長賈永婕今天赴立法院財委會進行業務報告並備質詢，國民黨立委林思銘質詢時指出，賈永婕近期於社群媒體發表多項涉及台灣近代史與政治議題的言論，包括參觀中正紀念堂展覽、評論前總統李登輝，以及台北101於二二八紀念日及總統直選30周年進行點燈等，「蠻有政治性的」引發外界對其政治動向的聯想，是否計畫參加2026台北市長選戰，賈永婕答詢時明確表態「沒有任何參選打算」，並強調台北市長一職「不在人生規畫中」。
立法院財政委員會今天邀請財政部及所屬機關與公股事業列席業務報告，面對立委質詢時關切是否投入年底台北市長選舉，台北101董事長賈永婕明確表態「沒有任何參選打算」，並強調台北市長一職「不在人生規畫中」，未來將持續專注於台北101的經營與發展。
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