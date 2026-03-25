軍公教今年調薪有轉機 人事長：公務員專業加給也將大幅調整

行政院去年因經濟成長趨緩，加上新版財劃法、對等關稅影影響，拍板軍公教今年不調薪。行政院人事行政總處人事長蘇俊榮今（25）日指出，他正努力向政院爭取軍公教今年調薪的空間，預計4月向行政院長卓榮泰報告；他並預告，6月底前公務員專業加給表將大幅調整，待政院核定後對外公告。

立法院司法及法制委員會今日邀請行政院人事行政總處人事長列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢，朝野立委針對公務員薪資調整、簡化工作程序提出建議。

民眾黨立委陳昭姿關注，未來是否考慮檢討公務員薪點制度，使公務機關薪水跟上民間企業。蘇俊榮指出，6月底前公務員專業加給表將大幅調整，屆時會將調整方案送至行政院爭取支持，完成內部程序後對外公告。

陳昭姿另憂心公務員缺額率高，恐致公務體系崩盤。蘇俊榮說，由於出生率低，加上市場景氣好，以缺額最多的土木工程為例，政府增加專業加給每月3000元，依留任時長給不同金額，也提高工程獎金。

蘇俊榮語重心長地稱，但政府不管加多少錢，都不可能比照民間，「因為當景氣好時，政府可以提供的價錢跟民間還是會有點落差」，因此持續加強職場友善，並檢討哪些事可以不要做，或簡化流程、導入AI減少人力作業，讓公務員盡量準時上下班。

陳昭姿提到，行政院秘書長張惇涵要公務員照三餐回報輿情，還有人身兼社群小編、早起蒐集輿情，公務體系恐在崩潰邊緣。蘇俊榮說「我比較樂觀」，若是悲觀就沒有站在這講話的餘地，只有樂觀才能帶領公務員往前衝，針對整理新聞摘要工作，現已可以透過AI爬梳再查證，縮短作業時間。

至於商調議題，蘇俊榮說，今年底前會建立平台，讓公務員知道哪些機關有缺額，希望讓資訊透明化。

國民黨立委許宇甄質疑，經濟成長下，公務員今年為何不加薪？蘇俊榮指出，他向來主張經濟成長應替公務員加薪，但去年4月台美關稅製造諸多不確定因素，才決定2026年不調薪，但他正與政院爭取，今年是否有調薪機會，預計下個月和卓揆報告，「還在努力當中」。

民進黨立委莊瑞雄詢問，2027年公務員調薪評估何時展開，他並建議評估標準納入「實質購買力」。蘇俊榮指出，會再與主計總處、財政部溝通評估標準，有關明年調薪與否，軍公教員工待遇審議委員會預計6月前舉行。

對於公務員加薪，蘇俊榮強調，「我最重要的任務就是這件事，這是我責無旁貸的責任，對我來講非常重要」。