接見日本訪團 卓榮泰盼台日在供應鏈韌性強強聯手

行政院長卓榮泰今天接見日本台灣親善協會會長衛藤征士郎，卓榮泰認為，在經濟安全跟供應鏈韌性等面向，台日雙方能強強聯手，一起向世界爭取更大的發展機會。卓榮泰也提到，這次台日都沒有能在WBC（世界棒球經典賽）達到很好的成績，「未來我們一起努力，再向世界體壇進軍」。

卓榮泰上午在行政院接見日本台灣親善協會訪團，他指出，這是衛藤征士郎第19次來到台灣，無論是擔任國會議員期間，或擔任日本台灣親善協會會長任內，衛藤征士郎都持續推動雙方友好關係。

卓榮泰表示，台灣、日本都處於地震、颱風、水災經常會侵擾的地區，每逢天然災害發生，都彼此伸出溫暖的手。此外，台日雙方互為第三大以及第四大的貿易夥伴，去年雙邊貿易總額達到848.51億美元，顯示雙方的經貿關係非常穩健發展，是非常重要的經濟夥伴，期待合作能夠持續並進一步強化。

卓榮泰說明，他要特別藉此機會，恭喜日本首相高市早苗最近完成一次成功的訪美外交，締造非常豐富成就；感謝日本政府跟人民，尤其高市在若干重要場合，無論是日美高峰會或日中高峰會，都提到關於台灣海峽和平穩定，以及不受武力威脅來保持和平穩定。

卓榮泰期待，無論是高市提出的17項戰略領域，或是行政院提出的13項國家戰略產業，都能夠在經濟安全跟供應鏈韌性等面向，台日雙方強強聯手，一起向世界爭取更大的發展機會。

卓榮泰強調，希望台日雙方未來經貿合作交流能更熱烈，而且雙方在體育交流方面也非常有成就，「這次我們都沒有能在WBC（世界棒球經典賽）達到很好的成績，未來我們一起努力，再向世界體壇進軍」。

隨後致詞的衛藤征士郎表示，在世界情勢急劇變動的現今，台灣的自由、人權、法治以及民主主義受到國際社會高度的讚賞，也是印太區域和平安定極為重要、不可或缺的力量，而且重要性越來越高。

衛藤征士郎強調，全力支持台灣參與各項國際組織，包括跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、世界衛生組織（WHO）等。

衛藤征士郎提到，關於WBC的部分，「我們也知道行政院長在前往觀賽的路上是非常辛苦的」，他要向卓榮泰致上敬意。

衛藤征士郎說明，2年前邀請台灣立法委員以及日本國會議員舉行足球的親善比賽，他希望今年秋天可以舉行第二次日台議員的足球親善比賽。

衛藤征士郎提到，青少年交流也是台日交流之間非常重要的一環，因此高中、國中、國小，他都希望他們可以來到台灣進行修學旅行，他也在努力推行當中。