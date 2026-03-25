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盧秀燕訪美引關注 聲量暴漲近4成

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台中市長盧秀燕訪美聲量大增。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕訪美聲量大增。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕3月21日結束訪美行程，橫跨美國5州9區並獲高規格接待，成功拜會政要並為產業發聲。TPOC台灣議題研究中心統計盧秀燕訪美期間的聲量表現，發現盧秀燕在訪美期間的總聲量為5萬5422筆，相較於訪美前的4萬80筆，整體聲量大幅上漲38.3%。

TPOC台灣議題研究中心指出，綜觀盧秀燕訪美期間的聲量分布，「造訪AIT總部並會晤前主席薄瑞光」以34.9% 的討論度居冠。這場長達2小時的高規格會談，不僅彰顯美方對盧秀燕的高度重視，更因 AIT 在台美關係中的核心指標地位，成功撕下國民黨不擅處理對美關係的傳統標籤，建立了與美方高層互信且對等的形象。

TPOC台灣議題研究中心續指，盧秀燕與美國智庫「外交關係協會（CFR）」的深度交流也占了25.4%的聲量，反映民眾對台美實質互動的高度關注。值得注意的是，拜會聯邦眾議員（22.4%）及國務院與戰爭部高層官員（17.4%）的行程中，盧秀燕毫不避諱地觸及軍購等敏感議題，此舉極具戰略意義，有效消弭了外界對藍營「疑美論」的質疑，進一步鞏固其穩健的外交立場。

在伊朗與以色列衝突加劇、全球局勢陷入動盪之際，TPOC台灣議題研究中心分析，盧秀燕此次訪美成功帶動了自身38.3% 的聲量增長，且討論核心高度集中於具備外交指標性的機構。這反映出在國際局勢動盪、伊以衝突升溫的背景下，大眾對台美實質溝通的關注度顯著提升。

此外，TPOC台灣議題研究中心提到，關於拜會聯邦眾議員（22.4%）及國務院與戰爭部高層官員（17.4%）行程的討論占比雖非最高，卻也是美方高度關注的軍購議題產生共伴，而未來軍購相關的討論如何在立法院中攻防，有待後續持續觀察。

TPOC台灣議題研究中心統計發現，盧秀燕在訪美期間的總聲量為，相較於訪美前，整體聲量大幅上漲38.3%。圖／TPOC台灣議題研究中心提供
TPOC台灣議題研究中心統計發現，盧秀燕在訪美期間的總聲量為，相較於訪美前，整體聲量大幅上漲38.3%。圖／TPOC台灣議題研究中心提供

以色列 訪美 台美關係 盧秀燕

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