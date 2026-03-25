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傳中方透過徐春鶯關切李貞秀接班 民眾黨團駁：兩人沒有關係

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯。圖／聯合報系資料照片
台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯。圖／聯合報系資料照片

出身陸配的台灣新住民發展協會理事徐春鶯，昨遭新北地檢署依反滲透法、銀行法及偽造文書、詐欺取財等罪起訴；更傳出中方關切李貞秀，遭疑李是徐春鶯在民眾黨的接班人。對此，民眾黨立法院黨團總召陳清龍今受訪時表示，任何國人同胞的司法權益都應予以保障，未確認判決前應採無罪推定；另外，李貞秀與徐春鶯沒有關係，更沒有所謂接班問題。

陳清龍表示，任何一個國人同胞的司法權益都應予以保障，沒有判決前都是無罪推定，不能讓輿論在未審前就先判。他強調，台灣民主國家要堅守司法正義、無罪推定，確認國人同胞面對司法偵辦的權益。

至於傳出中方關切李貞秀，遭疑是徐春鶯在民眾黨的接班人？陳清龍駁斥，李貞秀跟徐春鶯沒有任何關係，更沒有所謂接班問題。李貞秀是經過民眾黨不分區遴選出來的立委，是因柯文哲前主席重視陸配一百萬人在台權益，因此安排李貞秀擔任不分區立委，沒有接班這樣的問題。

反滲透法 偽造文書 陳清龍 李貞秀

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