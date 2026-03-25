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多次政治性發言意在參選台北市長？101董座賈永婕這樣說

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
針對是否有意參選台北市長，賈永婕今日在財委會再度表示，完全沒有參選的打算，也不在她的人生規劃當中。記者藍鈞達／攝影
針對是否有意參選台北市長，賈永婕今日在財委會再度表示，完全沒有參選的打算，也不在她的人生規劃當中。記者藍鈞達／攝影

台北101董事長賈永婕今日赴財委會備詢，國民黨立委林思銘詢問，賈永婕近日對於台灣近代史發表不少意見，引發熱議，對於年底的台北市場選舉，是否願意說明「樂於當董事長或是有參選打算？」

對此，賈永婕表示，「完全沒有參選的打算，也不在人生規劃當中」，林思銘進一步詢問，是否表示會持續在台北101董座上努力，「不會對市長職務有任何遐想」。賈永婕說，「不是遐想，是完全沒有這個想法」。

由於賈永婕日前在社群網站Threads發文談總統直選30周年，表示她從小在深藍家庭長大，被教導要討厭民進黨及李登輝。但她現在徹底覺醒。由於他具有知名度，也因此外界關注她是否可能成為參選台北市長的黑馬。

賈永婕日前在臉書上發「道歉文」表示，她從小聽關於李登輝有多「老奸巨猾」、「背信忘義」。此外1996年台灣總統直選，發生台海飛彈危機，當時她在英國，還製作了「李登輝是惡魔」的海報。

董事長 林思銘 台北

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