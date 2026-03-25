馬英九基金會鬧「家變」 羅智強：讓公眾評斷

馬英九基金會鬧「家變」，前總統馬英九昨直指有財政紀律的問題。國民黨副主席蕭旭岑昨發千字文強調自身清白，並表示基金會任何事都有和馬報告過，只是「都忘記了」，讓外界也擔憂馬身體狀況。過去也是「馬家軍」立委羅智強表示，基金會運作他不清楚，但手心手背都是肉，雙方都有說明，就讓公眾評斷。

蕭旭岑昨晚在臉書發出千字長文說，在基金會做任何事前都會和馬說明，會產生這種誤解，最大關鍵是馬前總統「都忘記了」，誤以為他們背著他，做了些什麼不該做的事，所以才會出現被有心人趁機介入，從中挑撥、操弄得逞。

蕭貼文一出，也讓許多人關心馬的身體狀況，更指出羅智強表示，手心手背都是肉，馬英九基金會運作情形他不是很了解，但有看到雙方都有說明，那就讓社會公眾自行評斷事情真相，他沒有補充。