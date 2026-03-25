李四川：安全前提支持核二延役 籲中央明確說明是否支持核二恢復運轉

國民黨新北市長參選人李四川今前往蘆洲湧蓮寺參拜，接受媒體聯訪時，針對核二延役與核能政策指出，中央應明確說明是否支持核二恢復運轉，他並表態，在安全無虞前提下，支持核二持續使用。

李四川表示，目前中央對於是否重啟核二的態度「講得不清不楚」，應向新北市民及全國人民說明清楚立場。他認為，台灣產業發展需要穩定供電，核電在能源結構中具有一定角色，但前提必須是安全。

針對核廢料處理問題，李四川指出，國際上許多使用核能的國家，已透過科技進行處理，甚至可再利用，相關作法可供參考。他認為，若在安全沒有疑慮的情況下，核二可以繼續使用。

此外，李四川也建議，若行政院未來針對核二是否啟用召開安全評估會議，應讓新北市政府派員參與，讓地方政府掌握相關資訊，回應市民對安全的關切。