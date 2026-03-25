影／駁背信指控 蕭旭岑：馬前總統「很多事情他忘了」

馬英九基金會前幕僚蕭旭岑與王光慈遭基金會與馬英九切割，並指有「違反財政紀律情事」送請司法機關調查，引發外界關注。現任國民黨副主席蕭旭岑上午在中央黨部舉行記者會對外說明。強調其任內所有事情都依照馬英九的指示處理，也告知馬前總統、馬也全然知情。之所以產生誤解，最關鍵是馬前總統「都忘記了」，很遺憾事發到現在，馬總統完全不願意聽我解釋、聽我說明，試圖聯繫他，結果他完全不見我，我也很難過，我很遺憾。

蕭旭岑神情凝重表示，我很難過，我很遺憾，要走到今天這一步。要跟馬家人說聲抱歉，答應馬家人的承諾，一定要保護馬總統到最後一刻，但今天已經是退無可退。因為有心人士操作，馬前總統出來講、涉及到我的清白、我也有家人，所以必須要出來把話講清楚。

蕭旭岑表示在馬英九基金會工作，大家都知道馬總統的習慣，什麼事都要跟他報告。如同去幫柯文哲主席站台，也是經過他同意，像這樣的事情，一定都會報告，很多事情他忘了。蕭旭岑接著表示真的很難過，因為非常的敬愛馬總統，不想傷害到他，但是有心人士躲在背後，利用馬總統的情況，對我、對國民黨、傷害兩岸關係，我不得不站出來。蕭旭岑表示長輩忘記了、長輩懷疑你，做了什麼他不知道的事情，我能怎麼辦？我很心酸，很無奈。

蕭旭岑質疑為何在擔任國民黨副主席之後，才發動這些攻擊？針對兩岸關係、針對鄭麗文主席、針對藍白要進行毀滅性的破壞，不惜讓綠營轉移核能的焦點，也要做這件事情，你們動機是什麼？呼籲戴遐齡執行長，你們或許不太知道馬前總統的情況，但是事已至此，你們還要當幫兇嗎？馬前總統說我背信，我什麼事情都有跟他報告，我怎麼可能背信？財政紀律更是可笑，如果有為什麼第一天切割的時候，不說要移送法辦？

對於基金會八年來的運作都沒問題，馬總統是從什麼時候開始會忘記一些事情？蕭旭岑表示只能就事實來陳述，就是有些事情馬總統忘記了，至於其他的無法評論。蕭旭岑說從事發到現在，馬總統完全不願意聽我解釋、聽我說明，試圖聯繫他，希望去見他，這十六、七年來我們這樣子的互動，至少他應該會聽我解釋，結果他完全不見我，我也很難過，很遺憾。

馬英九基金會前執行長蕭旭岑神情凝重在中央黨部舉行記者會，對外說明表示，任內所有事情都依照馬英九的指示處理，也告知馬前總統，馬也全然知情，會有誤解是長輩忘記了。記者黃義書／攝影