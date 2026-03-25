馬英九基金會風暴 前駐紐代表：國民黨傷重 民進黨得利

前總統馬英九表示，前幕僚蕭旭岑及王光慈有財政紀律問題而離職，強調自己是學法律出身，碰到這種事情六親不認。駐紐西蘭前代表介文汲今接受廣播專訪，表示這是馬英九的「死穴」，是自清的動作，但影響所及，國民黨受傷重，恐有風暴生成。

馬英九針對基金會人事風波，馬辦一周連發2篇聲明，切割蕭旭岑與王光慈。週刊爆料，開鍘原因指向2人「違反財政紀律」，馬英九昨日受專訪表示，發生這樣的事很心痛、「暗自流淚」，但他碰到財政紀律問題是六親不認的，目前具體事證已經整理得差不多，後續會送請司法調查。

介文汲今接受「千秋萬事」專訪，表示馬英九這動作其實是一個自清的動作 ，他清楚馬英九個性，馬英九有死穴，死穴就是馬英九講的「財政紀律」。他認為，處理這件事最重要的就是「不要讓你對手撿到槍」，愈是高層的人就愈要以大局為重。

介文汲直言，這件事讓民進黨收到很大的政治紅利，對國民黨是很大的風暴，比起馬英九和蕭旭岑，在這件事中受傷最重的是國民黨。介文汲強調，在經過法律審理的過程之前，要相信每個人的清白，這個原則很重要。