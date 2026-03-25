無奈馬英九「忘了很多事」 蕭旭岑駁背信指控：我什麼事都跟他報告

馬英九基金會鬧「家變」，前總統馬英九昨直指有財政紀律的問題。國民黨副主席蕭旭岑表示，之所以產生誤解，最關鍵是馬前總統「都忘記了」，有老長官告訴他，馬英九早上還在問，「為什麼旭岑跟光慈離開了」，到下午就說這兩個人很可惡、要法辦，「我很心酸、很無奈」，「馬總統指控我背信，那是不可能的，我什麼事情都跟他報告」。

馬英九昨天接受聯合報專訪表示，指核心幕僚蕭旭岑及王光慈「因有財政紀律的問題」而離職，待具體事證整理完後，會送司法機關調查。蕭旭岑凌晨在臉書發長文捍衛清白，並透露會產生誤解最關鍵的原因就是有人利用「馬英九忘了很多事」，挾私怨搞鬥爭，傷及國民黨，更阻礙正當的兩岸交流。

蕭旭岑今在中央黨部受訪表示，很難過、很遺憾要走到今天這一步，他要跟馬家人說聲抱歉，他承諾馬家人，一定要保護馬前總統到最後一刻，因此即使這陣子以來，有許多對他個人不實的汙衊，他都忍受，因為不想傷害到馬前總統。

蕭旭岑說，今天已經是退無可退了，因為有心人士操作，馬英九出面受訪，涉及到他的清白，他也有家人，所以必須要出來把話講清楚。從總統府到基金會工作，大家都知道馬英九的習慣，「我什麼事都跟他報告，我去幫民眾黨前主席柯文哲站台，也經過他同意」，像這樣的事情一定都會報告。

蕭旭岑說，但是近年很多事情馬英九忘了，他非常敬愛馬英九，不想傷害到馬英九，但有心人士躲在背後，利用馬前總統的情況，對他、對國民黨和兩岸關係造成傷害，他不得不站出來。

蕭旭岑說，馬英九指控他背信，那是不可能的，他什麼事情都跟馬報告，包括王光慈的執行長任命案等，董事會會議都有會議紀錄，也有董事在場，諸如此類的例子很多；至於馬英九指涉背信，蕭旭岑說，如果有，為什麼第一天切割的時候，不說要移送法辦？

蕭旭岑指出，去年12月24日出席董事會有6人，都有會議記錄。王光慈報告時指出，因他擔任黨副主席是義務職，因此擔任基金會首席執行長繼續協助，王出任執行長，都經過馬英九同意。董事鼓掌之後，還有人開玩笑稱，王光慈能力很好，這樣安排很好；馬還說，「等一下，你們能稱讚他們兩位，要說我有識人之明啊！」在場董事們都有聽到。

蕭提到，事情發生後，有一位老長官打電話跟他說，馬前總統早上還在問，為什麼旭岑跟光慈離開了，到下午就說這兩個人很可惡、要法辦，「我很心酸、很無奈。」

對於馬英九指，蕭、王兩人常到大陸接觸很多台商，「中間有無財務上的關係，他們沒有告訴我」。蕭旭岑表示，他們到大陸去是帶青年交流，沒有台商，出發到回來都有跟馬報告，馬還囑咐他們跟相關人士打招呼，結果「長輩忘記了、懷疑你做了什麼他不知道的事情，我能怎麼辦？」

蕭旭岑也說，現在重點不是在馬前總統，他很心疼馬，他要正告背後的有心人士到底是何居心？為什麼在他擔任副主席之後才發動這些攻擊？針對兩岸關係、黨主席鄭麗文，以及藍白合要毀滅性的破壞，不惜讓綠營轉移掉核能的焦點，動機是什麼？

蕭旭岑嘆，從事發到現在，馬前總統完全不願意聽他解釋、說明，他試圖聯繫，希望去見馬，這十六、七年來這樣互動，他認為馬至少會聽他解釋，結果馬完全不見他。

他也呼籲，基金會執行長戴遐齡以及參與的一些人士，或許不太知道馬前總統的情況，但是事以至此，這些人還要當幫兇嗎？他的清白絕對禁得起檢驗，為了馬前總統，他願意委屈，但是到這一刻，關於對黨、對中華民國的毀滅性的打擊，他不能夠再沉默，必須要站出來，要為歷史、也為自己負責。

媒體詢問，馬英九失智疑雲是否為真？蕭旭岑說，「很多事情他忘了」，他只是就事實陳述，而且會完全沒有理由地去懷疑，其他的他無法評論。