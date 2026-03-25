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與鄭麗文互別苗頭？立院黨團周五會朱立倫...蔣萬安這樣說
國民黨立院黨團上周與黨主席鄭麗文餐敘，黨團周五再邀前主席朱立倫，被認為有別苗頭的意味？北市長蔣萬安今被問及，是否希望黨在兩岸、軍購等議題能有一致立場，避免影響年底選舉？蔣重申，台灣必須厚植國防實力，也全力支持有合理軍事採購，黨團一定會充分的討論、交換意見，最後做出決策。
蔣萬安今天上午出席台灣人工智慧博覽會AI EXPO Taiwan開幕，對於國民黨立院黨團上周與黨主席鄭麗文餐敘，周五再邀前主席朱立倫，預料將觸及軍購、兩岸路線等議題。
蔣萬安說，他一直強調，台灣必須要厚植國防實力，這是必須的，他也全力支持，也應該要有合理的軍事採購。他相信國民黨團一定會充分的討論、交換意見，最後做出決策。
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