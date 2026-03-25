與鄭麗文互別苗頭？立院黨團周五會朱立倫...蔣萬安這樣說

馬英九基金會鬧「家變」，前總統馬英九昨直指有財政紀律的問題。國民黨副主席蕭旭岑表示，之所以產生誤解，最關鍵是馬前總統「都忘記了」，有老長官告訴他，馬英九早上還在問，「為什麼旭岑跟光慈離開了」，到下午就說這兩個人很可惡、要法辦，「我很心酸、很無奈」，「馬總統指控我背信，那是不可能的，我什麼事情都跟他報告」。

2026-03-25 10:56