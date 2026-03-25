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美矽谷論壇 蕭美琴錄影談話：全社會防衛韌性將能源視為國家生存支柱

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
副總統蕭美琴25日以錄影方式於美國「國會山莊與矽谷論壇」（Hill & Valley Forum）年度研討會發表談話。圖／擷取自總統府提供影片
副總統蕭美琴25日以錄影方式於美國「國會山莊與矽谷論壇」（Hill & Valley Forum）年度研討會發表談話。圖／擷取自總統府提供影片

副總統蕭美琴今天以錄影方式於美國「國會山莊與矽谷論壇」（Hill & Valley Forum）年度研討會發表談話，蕭美琴表示，賴清德總統提出的「全社會防衛韌性」架構下，「我們正加速部隊訓練與民防準備」；此倡議將能源、資通訊韌性視為國家生存的支柱。蕭也說，美國「國防授權法」（NDAA）新增條款，象徵雙方已從傳統的「買賣關係」，轉為真正的「國防產業夥伴關係」。

蕭美琴以英文發表談話表示，誠摯感謝美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）及國會山莊與矽谷論壇籌備團隊，再次邀請台灣參與這場至關重要的對話。過去兩年，她曾在此論壇多次闡述台灣在全球和平、科技領導力及民主韌性等領域的重要性。今天，她想聚焦在台灣如何付諸行動並取得成效。

談及安全環境，蕭美琴表示，台灣長期處於中國各方面的壓力下，無論在海空域、資安與資訊戰，甚至經濟脅迫。這並非虛構的威脅，而是我們每日面對的現實。

蕭美琴說，因此，台灣正採取果斷行動。我們的國防支出持續成長，並策略性聚焦於不對稱系統、自主平台、後勤支援及韌性建構。在賴總統提出的「全社會防衛韌性」架構下，我們正加速部隊訓練與民防準備；此倡議將能源、資通訊韌性視為國家生存的支柱，而不僅是基礎設施。此外，我們深知結合民間創新力量與國防自主生產，不再只是遠大的願景，而是實務運作的必然需求。

蕭美琴說，去年秋季舉行的「台北國際航太暨國防工業展」，規模創下台灣歷年之最，象徵一個真正的轉捩點。展覽中最令人矚目的並非單一平台，而是日益成熟的產業生態系。透過與美方夥伴的緊密合作，台灣民間產業正將其卓越的商業能力賦予防衛價值。

她指出，看到各項深化台美合作的新倡議接連提出，我們深感振奮。例如，美國「國防授權法」（NDAA）新增條款，支持雙方共同開發無人機（UAS）與反制無人機（Counter-UAS）系統的能力，象徵雙方已從傳統的「買賣關係」，轉為真正的「國防產業夥伴關係」。為臺灣開啟一條超越商業交易的路徑，使我國的產業體系能與分散式且具韌性的生產鏈接軌。

蕭美琴說，今年1月，台灣工業技術研究院與美國國際無人系統協會（AUVSI）建立合作關係，成為首個獲得授權可依據「綠色無人機」（Green UAS）計畫認證無人機的非美國機構。此外，我們正導入並擴大「網路安全成熟度模型認證」（CMMC）流程，協助國防產業廠商符合最高資安標準。同時，我們的民間企業也率先制定全球半導體製造設備資安標準（SEMI E187），以確保全球科技製造供應鏈的完整性。

蕭美琴表示，與此同時，台灣已承諾民間企業將自主赴美投資2500億美元，以及由政府提供信用保證，以擴大美國境內的先進半導體與AI製造規模。

「舉凡美國 AI 硬體架構的任一環節，台灣都貢獻良多。」蕭美琴說，我們不僅是不可或缺的成員，更是值得信賴的夥伴。為此，我們期待參與美國領導的「矽盛世」（Pax Silica）宣言，並與理念相近的夥伴攜手推進全球 AI 基礎建設。

蕭美琴說，在全球創新生態系中，台灣與美國並非競爭對手，而是不可或缺、互補的夥伴。「讓我們並肩守護科技發展的優勢，推動下一波創新浪潮，確保世界的繁榮與自由。」

賴總統 社會防衛韌性 美國 蕭美琴

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