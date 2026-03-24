不滿遭外交矮化！我對南韓下通牒、擬反制丹麥

針對南韓在其電子入境卡系統中不當稱呼我方為CHINA（TAIWAN），外交部亞東太平洋司司長林昭宏昨天表示，為維護國家尊嚴及落實對等原則，若韓方月底仍未正面回應，下月起，我國的台灣電子入國登記表內的出生地和居住地欄位下拉式選單，會將韓國的英文標示從Korea, Republic of，調整為KOREA（SOUTH）。

林昭宏指出，外交部與我駐韓國代表處持續就此事對韓方嚴正關切並交涉，促請韓方本月底之前回覆相關問題；若沒有獲得正面回應，我方會在台灣電子入國登記表內，採取相應行動。

據了解，駐台北韓國代表部回覆外交部，韓國外交部有相關應處，將會是台灣能接受的方案。

此外，針對丹麥自前年三月起，把台灣人的居留證國籍改為「中國」，外交部發言人蕭光偉表示，持續與丹麥交涉中；丹麥將我國人居留證國籍欄標示為中國的做法，不僅違反歐盟外交政策與實踐，也有違民主與人權原則，若丹麥政府沒有積極回應我方更正訴求，持續屈從中國壓力，我國將進一步採取反制措施。