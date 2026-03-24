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朱立倫周五會藍委 黨內高層：要與鄭麗文別苗頭

聯合報／ 記者唐筱恬程平李成蔭／台北報導

因應立法院新會期開議，國民黨立院黨團上周與國民黨主席鄭麗文餐敘。據了解，國民黨團本周五邀請國民黨前主席朱立倫餐敘，預料將觸及軍購、能源、兩岸等議題；由於朱立倫對軍購及親美立場鮮明，在鄭麗文之後會藍營立委，有黨內高層解讀「似乎有別苗頭的意味」。

國民黨團上周與鄭麗文、副主席張榮恭蕭旭岑餐敘，由於部分立委疑似不滿黨中央未處理國民黨前發言人蕭敬嚴案等，未全數出席。國民黨團上周也主動邀約朱立倫餐敘，時間訂為本周五中午。

由於軍購特別條例草案本周四很可能保留關鍵條文後送出委員會，朱立倫子弟兵、國民黨智庫前副執行長凌濤提出的九千億元軍購條例草案版本，有別於黨版草案的「三千八百億元＋Ｎ」，朱立倫預料在餐敘中也會有所發言，黨內立委也想聽聽「前主席」對軍購案、兩岸路線的看法。

國民黨有黨務高層表示，朱立倫選在軍購條例草案可能出委員會後與藍營立委聚餐，應會對軍購條例草案提出看法，並牽動後續的協商。這位高層也說，朱立倫就是親美派，一定看不慣現在國民黨鋪陳「鄭習會」路線，透過藍營立委提高聲量，有別苗頭的意味。

傳出藍營內部對軍購案意見仍然不一，國民黨立委馬文君昨天在廣播節目中指出，大家對國防的支持都是一致的，美國總統川普不確定性很高，目前美國對台軍購發價書就是一一○億美元（約三千多億元台幣）；而藍白版本比較接近，要取得共識比較容易，雙方都希望在務實情況下編列預算，最後金額可能在短時間內會有共識。

張榮恭 蕭旭岑 軍購條例 朱立倫 鄭麗文

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