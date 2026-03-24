軍購議題實問虛答！卓揆：通過政院版就沒問題

立院外交及國防委員會、財政委員會前天聯席併案審查朝野版本的軍購特別條例草案。行政院長卓榮泰昨再喊話立院，應通過最完整的政院版本；至於若通過在野版本，是否會不副署？卓說，只要不違憲、不違法、不破壞國家財政、不影響國安，經充分討論的民主程序，行政院沒有理由不副署。

對於國防部長顧立雄前天在立法院初審時表示，「美方不會接受國民黨團提出的三千八百億元版本」，國民黨文傳會主委尹乃菁昨天表示，此番言論令人震驚而且可悲，「請問顧部長，您是中華民國的國防部長，還是美國的戰爭部長？」

前天開始在聯席會議初審的三版本軍購特別條例草案，政院版草案預算規模為一點二五兆元，與民眾黨團四千億元、國民黨團「三千八百億元＋Ｎ」，差異甚大。今天繼續審查，預計本周將會以保留爭議條款方式，送交立法院會朝野協商。

國民黨立委羅廷瑋昨天質詢，若通過在野黨版本，會選擇副署、還是不副署？卓榮泰表示，政府正全力向國會朝野立委與社會強力說明，政院版軍購特別預算及條例，才是全套、完整且必備的，更是國家未來發展重點，「如果是這樣的結果（指依政院版通過），大家都會非常順利地往前進，就沒有其他的問題」。

由於卓榮泰講得不很清楚，在羅廷瑋追問下，卓榮泰又表示，只要不違憲、不違法、不破壞國家財政、不影響國家安全，經過充分的討論、民主的程序，行政院沒有理由不副署。

但羅廷瑋仍不滿意，再問：「所以現在不方便回答副署或不副署嗎？」卓揆說，他請國防部長顧立雄努力說服立法院，依照行政院版通過，「才有台灣之盾、才有擊殺鏈、才有本土產業」。