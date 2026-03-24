馬辦風波 蕭旭岑：有人挑撥造成誤解

馬英九基金會鬧「家變」，前總統馬英九昨直指有財政紀律的問題。國民黨副主席蕭旭岑表示，他在政壇一向清清白白，從任職總統府以來，他從未經手過錢，有何財政紀律問題？任職基金會期間，所有事情都有向馬英九報告，也都是按照馬指示處理，馬當然全都知情。

蕭旭岑說，今日之所以會產生這種誤解，最大關鍵是馬前總統「都忘記了」，甚至還誤以為他們背著他，做了些什麼不該做的事，所以才會出現被有心人趁機介入，從中挑撥、操弄得逞。

蕭旭岑表示，很遺憾走到了要極力避免的這一步，也要對於馬家人在內，所有愛護並希望保護馬前總統的人說聲抱歉，「我真的已經盡力了，也兌現了對馬家一定保護馬前總統到最後一刻的承諾；所有責任，應該要由擅長隱身背後、潑髒水耍陰招的操弄者承擔」。

他舉例，去年十二月廿四日基金會開董事會、同意王光慈升任執行長，也有會議記錄可查、過程中有董事發言肯定王的表現，馬前總統還高興地說「這代表我有識人之明」，在場董事都有聽到；未料，現在卻傳出馬稱不知王光慈升職案。

蕭說，還有他的薪水，任職時馬親口承諾給他「不低於在總統府職務的薪水」，多年來他就是領這份薪水，但現在也忘了，甚至任由外部人士指控他們「自肥」。

蕭旭岑說，他擔任國民黨副主席是義務職，當初請辭基金會執行長，繼續擔任首席執行長，一切都是經由董事會與馬英九的同意；請董事會能深入了解，還他公道。

對於馬英九指他和王光慈常結伴到大陸訪問，接觸很多台商，蕭旭岑說，這根本是誤解，他跟王光慈有同時、有分別帶學生團去大陸進行兩岸青年交流，根本和見台商無關，馬若有疑慮，卻從來沒有找他們說明，僅憑沒來由的主觀認知，加上有心人的煽風操弄就提出指控，對基金會所有同仁並不公平。他表示，為了捍衛個人清白，他必須講該講的話，相信最終會還他清白。

此外，對鏡週刊報導此事是由國安會前秘書長金溥聰奉命主導的權力重整，蕭表示，若針對他個人操守繼續抹黑或不實指控，他一定捍衛到底。

對於所有指控，王光慈暫未回應。