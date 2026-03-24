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談馬辦人事暗中落淚…馬英九「財政紀律六親不認」

聯合報／ 記者鄭媁陳洛薇／專訪
針對馬英九基金會人事風波，前總統馬英九昨天接受聯合報專訪表示，他曾任法務部長，一切依法行事，六親不認。記者潘俊宏／攝影
針對馬英九基金會人事風波，前總統馬英九昨天接受聯合報專訪表示，他曾任法務部長，一切依法行事，六親不認。記者潘俊宏／攝影

馬英九基金會人事風波延燒，前總統馬英九昨天接受聯合報專訪表示，前幕僚蕭旭岑及王光慈「因有財政紀律的問題」而離職，待具體事證整理完後，會送司法機關調查。馬強調，「我是學法律出身，碰到這種事情是六親不認」。

馬英九透過聯合報專訪首度說明，蕭旭岑、王光慈兩人去職原因是涉及一些財政紀律的問題，兩人常常結伴到中國大陸訪問，而且接觸很多台商，「中間有無財務上的關係，他們沒有告訴我」。

「我做人做事一向是涇渭分明，像有關財務方面，一定要保持清楚。」被問到基金會有沒有內帳外帳？馬英九說：「這我沒有聽過。」

「具體事證整理得差不多了」

馬英九非常重視此事，他四次強調，自己在擔任法務部長期間，曾一口氣起訴過八、九百人，其中有很多是他的親信，所以他在這件事上是六親不認；至於具體事證，已經整理得差不多了，之後會送請司法調查，「我們有信心」。

傳出國安會前秘書長金溥聰二月廿五日以持有馬英九親筆簽名的委任書為由，當場指控蕭旭岑、王光慈處理基金會事務有瑕疵，要求兩人即刻解職，雙方僵持不下，隨後由基金會當時董事之一的高華柱介入調停。

馬英九還原整起事件說，除了內部員工檢舉，基金會也有發現。至於是先找高華柱、還是金溥聰介入處理？馬說，高華柱是基金會董事，年紀長一點，但很正直、清廉，他加入基金會後，扮演非常重要的角色；而金溥聰與他合作多年，「（找他）這有什麼奇怪的？」

對於蕭旭岑表示薪水、職務等一切作為都是馬英九同意辦理，馬英九反問：「真是這樣嗎？」他今年七十六歲了，有時候，有些事可能記憶不清楚，但不會有很多，「基本上到我們這年齡，偶爾會有些健忘，這很自然，並沒有什麼大問題」。

綠營解讀，馬辦爆發「家變」，是因馬英九與國民黨主席鄭麗文的路線不同，因此要修理蕭旭岑。馬英九說，民進黨不見縫插針就不是民進黨了；他和鄭麗文是老朋友，農曆年前鄭還有來看他，「我對她只有一點不滿，她（身高）太高了」。

對於蕭旭岑盼基金會董事成員深入了解狀況，還他公道，馬英九說，不光是基金會，司法機關也應該深入了解，因為基金會沒有司法的權力，對於涉及背信情況，不能扣押或調查。

談親信離職「暗中落淚」

馬英九說，發生這樣的事毫無疑問，他非常心痛，這些人跟了他很多年了，這樣的事情他真的非常難過，「我都會暗中落淚」。

針對蕭旭岑說，很多事馬英九「都忘了」，且受到有心人從中挑撥。馬反問，蕭稱自己是首席執行長，但是這麼重要的人事任命，為何沒有書面人令？他從政多年，最恨貪汙、背信，一定堅持查清楚，協助處理此事的高華柱是董事，也都知情，希望司法機關徹底調查。馬還反問，蕭旭岑若行得正、坐得端，怕什麼人挑撥？

馬英九說，蕭旭岑去大陸受到歡迎和接待是因為馬英九基金會，「但他和王光慈到大陸談話的細節，我怎麼會知道？他們有沒有接受捐款，也要查清楚。」

鄭麗文 國安會 高華柱 馬英九 蕭旭岑

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