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江啟臣款宴日本台灣親善協會 盼台日能有更多合作

中央社／ 台北24日電
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報系資料照片
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報系資料照片

立法院副院長江啟臣今天中午款宴日本台灣親善協會會長衛藤征士郎一行。江啟臣表示，日本台灣親善協會是推動台日關係的重要民間組織，更期待能持續在各國際場域上為台灣發聲，讓台日未來在國際上能有更多合作機會。

立法院今天發布新聞稿指出，江啟臣中午在台日交流聯誼會副會長、國民黨立委洪孟楷、副會長、民眾黨立委洪毓祥、民進黨立委陳培瑜、國民黨立委羅廷瑋等人陪同下，款宴日本台灣親善協會會長衛藤征士郎訪團一行15人。

江啟臣表示，兩年前應衛藤征士郎邀請赴日本大分縣參與國會足球友誼賽，至今仍印象深刻，並再次感謝日方促成雙邊交流，深化台日關係。雖然立委的球技仍有進步空間，但交流過程十分愉快，台中國際足球園區預計今年落成，未來也盼邀請日本國會議員來台訪問，再次切磋球技。

江啟臣指出，台日關係奠基於由下而上的民間交流，長期以來雙方人民互動熱絡，各項最新民調亦顯示彼此好感度均達7成以上。此一友好關係不僅展現在國會層級，亦延伸至地方政府交流，例如日本大分縣與台中市簽署友好交流備忘錄，新北市亦與日本多個城市建立密切合作，展現雙邊人民深厚連結。

江啟臣指出，日本台灣親善協會不僅是推動台日關係的重要民間組織，更期待能在衛藤征士郎的帶領下，持續在各國際場域上為台灣發聲，誠摯希望透過民間與企業界的持續推動，支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），讓台日未來在國際上能有更多合作機會。

衛藤征士郎致詞表示，台日民間外交歷史悠久，日本台灣親善協會長期致力於促進雙方各層級交流。他特別提及近期美日峰會對台海和平穩定的重視，強調台灣的自由與民主是維繫自由開放印太的重要基石，台海和平穩定對區域安全與全球繁榮至關重要。

衛藤征士郎指出，當前國際情勢充滿不確定性，台灣在自由、人權與法治方面的表現備受國際肯定，他也將持續支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），以及參與世界衛生組織WHO、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）等國際組織。

衛藤征士郎表示，青年交流是台日關係的重要基礎，未來將持續促進台日的高中與大學間互動，並推動更多學校締結姊妹校。在觀光交流方面，未來期盼突破1000萬人次。此外，他也期許促成更多雙邊互訪及體育交流活動。

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