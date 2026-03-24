徐春鶯遭起訴 民眾黨稱「以動員陸配為籌碼」：重演京華城案編故事

針對台灣新住民發展協會理事長、陸配徐春鶯遭到起訴，台灣民眾黨今天表示，基於無罪推定原則，法院判決確定以前，任何國民的合法權益均應受到保障，更不該在判決前就受到輿論追殺，呼籲檢調單位與司法機關毋枉毋縱，嚴格遵循正當法律程序。

徐春鶯涉嫌長期與中共組織往來、接受指示替指定候選人站台造勢，新北地檢署今天依照反滲透法等罪起訴並求重刑。根據起訴書，由於國民黨未縮短陸配取得身分期限、無意安排陸配候選人進入不分區安全名單，徐春鶯轉而支持時任民眾黨台北市長候選人黃珊珊。

民眾黨晚間發布聲明表示，台灣作為民主法治國家，司法獨立與程序正義是支撐社會的基石，民眾黨對本案的立場始終如一，基於無罪推定原則，在法院正式判決確定以前，任何國民的合法權益均應受到保障，更不該在判決定讞前就受到輿論追殺、形同社會性死亡。

民眾黨呼籲，檢調單位與司法機關應該秉持公正客觀立場、務必毋枉毋縱，嚴格遵循正當法律程序，切莫再讓司法淪為抹紅抹黑在野黨的工具。

民眾黨指出，新北地檢署認定徐春鶯涉及不法，然而卻無對外公布實質證據，「社會看不到證據，只看得到檢調藉此指涉『徐春鶯站台之候選人亦有涉及不法情事』」，檢方想要藉此抹紅操弄輿論，企圖將民眾黨與中共進行不當連結，不僅離譜，更屬無稽。

民眾黨再指，所謂「以動員陸配為籌碼，向政黨索取不分區席次」等說法 ，更是再次重演如同京華城案編故事、寫科幻小說等羅織入罪的醜陋手段，「檢調自行腦補推理，憑著連連看、編故事再將其虛幻指控寫進起訴書，藉由媒體輿論散佈，背後目的昭然若揭。」

民眾黨說，政府慣用以黨檢媒一條龍的手法，對政治異己進行無下限的追殺，不僅是對特定政黨的傷害，更在摧毀國家司法公信力，徐春鶯案光是在調查期間，部分媒體與政客就急著定調，刻意不當連結民眾黨前主席柯文哲，其目的顯然在於政治鬥爭，而非追求真相。

民眾黨表示，司法應該回歸證據、回歸法庭，而非淪為政治惡鬥的延伸戰場，執政者更不應該藉由個案操作，持續汙名化陸籍新住民，以國家安全之名行政治打壓之實，繼續重創司法公信力、撕裂社會信任與國家團結。