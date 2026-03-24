「交友不用二擇一」鄭麗文談兩岸及對美關係 盼台灣與世界做朋友

國民黨主席鄭麗文今天表示，兩岸可以有和平的路，台灣也希望和平、與世界做朋友，交朋友不用二擇一，「傻瓜才二擇一」；深化兩岸關係不用犧牲對美關係，兩者沒有矛盾，希望的是要雙贏共好。

鄭麗文今天下午到高雄出席中華民國工商建研會南區聯誼會，她說，國民黨將很快以高雄為基地，設立智庫南部中心，以無私眼光、前瞻魄力，帶給南台灣希望和未來；希望南台灣未來不可限量，不要再陷入派系鬥爭、利益瓜分。

談及兩岸關係，鄭麗文說，兩岸兵凶戰危、惡意螺旋上升是不爭事實，但兩岸可以有和平的路。台灣希望和平、與世界做朋友，「每個地方都想去親近、交朋友，沒有二擇一，傻瓜才二擇一」。

鄭麗文說， 台灣不用改變長期對美關係，而深化兩岸關係也不用犧牲對美關係，這兩者沒有矛盾，台灣希望的是雙贏共好，不該自我設限，要打破冷戰思維；希望台灣第一島鏈是和平軸心，能創造和平，而非讓世界擔心害怕的台海戰爭。

她並表示，2028年若能完成政黨輪替，才有機會讓兩岸關係回歸正常化，推動更多交流與合作。但在此前，國民黨身為在野黨，只能努力證明「和平是可能的」，這也是世界共同的願望。

她並指出，前總統馬英九執政時帶來和平榮景，但政黨輪替就煙消雲散，兩岸和平框架如何穩定存在，除了兩岸要有高度認知、意願和決心，更不可或缺的是國際支持與祝福，尤其是美國的支持跟祝福。

鄭麗文說，台灣可以有示範作用，證明台海不會帶來毀滅，而會因為和平而帶來榮景，國民黨會發揮積極關鍵作用，讓台灣不坐以待斃、被當籌碼棋子，「台灣不要妄自菲薄，人類和平靠我們了」。