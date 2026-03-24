監委提名公開徵才31日截止 審薦小組籲請各界把握時間

馬英九基金會人事風暴延燒，前幕僚蕭旭岑、王光慈請辭，基金會昨聲明指有「嚴重違反財政紀律情事」。國民黨副主席蕭旭岑今受訪表示，他在政壇一向清清白白，從總統府以來他從未經手過錢，所以有何財政紀律問題？他非常好奇，且據他了解，目前基金會執行長戴遐齡還未經董事會任命，請董事會能深入了解到底有何問題，還他公道。

2026-03-24 13:21