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監委提名公開徵才31日截止 審薦小組籲請各界把握時間
第7屆監察委員提名審薦小組公開徵才即將於3月31日截止。總統府今天表示，審薦小組籲請社會各界把握最後幾天時間推（自）薦，並請相關機關、政黨、學校及公民團體踴躍推薦。
總統府指出，為襄助總統提名第7屆監察委員，舉薦優秀適任人選，審薦小組於3月10日召開第1次會議，並展開對外徵才。賴清德總統出席會議表示，監察院監督政府勵行廉能政治，國家人權委員會是臺灣與國際人權交流合作的重要窗口，監察委員擔負重要職責，期許審薦小組廣納人才。
總統府表示，監察委員人選攸關監察院與國家人權委員會職權行使與功能發揮，審薦小組再度呼籲社會各界踴躍推（自）薦，後續將秉持公正、客觀立場，傾聽各方意見，襄助總統提名專業、適任之人選。
第7屆監察委員候選人推（自）薦書暨相關附件電子檔，均已登載於總統府全球資訊網首頁「公告」專區（https://www.president.gov.tw/Page/764）；推（自）薦書及相關文件請於3月31日（含）前，以掛號郵寄100006臺北市中正區重慶南路一段122號總統府「第7屆監察委員提名審薦小組」。
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