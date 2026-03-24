中東戰事引發能源危機 卓榮泰：公務車精簡、天然氣石油安全存量滿載

中東戰事引發能源危機，國民黨立委張嘉郡今於立法院質詢時指出，鄰國都已進入緊急應變狀態，詢問我方具體因應作為。行政院長卓榮泰答詢表示，開源節流同時並行，開源部分將要求政府機關對外車輛要精簡；至於節流，天然氣與石油的安全存量都會滿載。

立法院會今天進行施政方針報告，張嘉郡詢問，近期美伊戰爭局勢惡化，引爆能源供應與價格的雙重危機，鄰國韓國的政府已限縮公務用車與能源消耗，日本政府也啟動原油儲備，透過調節庫存來穩定其國內市場的供需，我方有何因應措施？

卓榮泰答詢表示，今天從他本身做起，所有對外車輛出入要盡量精簡，且會列為首要工作，也會對所有部會做更多要求。開源節流同時併行，才能面對這次中東情勢不可預知的發展。

張嘉郡再詢問，其他方面有何更具體的作為？對此，經濟部長龔明鑫答詢說，開源的部分剛剛卓榮泰有說明；至於節流的部分，規定的石油存量是90天，但現在已超過此數字50％以上，基本上到5月都不會用到備用。戰爭從2月28日發生到現在，備用不僅沒有減少，反而增加，已超過150天；天然氣部分，5月份已調度完成，6月份已調度到一半。

卓榮泰補充說，天然氣跟石油的安全存量都會滿載，石油的安全存量保持150天，且會一直使用新購買的油；天然氣安全存量則保持在11天。無論如何，鼓勵人民與所有政府機關帶頭先行節流，是平常應該做的事情。