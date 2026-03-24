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卓榮泰「謝謝中油」惹議 韓國瑜辦公室主任：口號治國將葬送經濟

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。本報資料照片
行政院長卓榮泰。本報資料照片

中東戰事延燒，中油吸收油價，行政院長卓榮泰日前表示，「大家經過加油站應跟中油說謝謝」。立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮今質疑，油價飆升萬物飛漲，還要人民謝謝中油？

許原榮說，國際大事對人民的影響，最直接的就是物價。受伊朗戰事影響，全球油價恐可能上看150美元，這不是冰冷數字，而是即將席捲全台灣、扼殺台北民生經濟的噩夢。

許原榮說，從中東來的，除了石油，還包含化工原料、台積電所需的特殊氣體、塑膠和橡膠，一連串的連鎖效應，不是政府只靠「凍漲、緩漲」就能粉飾太平。面對未來的不穩定性，也不是靠多喊幾次「國安團隊早有掌握、早就預料到戰爭爆發」的後見之明，就能安民心。

許原榮表示，台北市長蔣萬安一直致力於穩健施政，讓輝達（NVIDIA）等全球科技大廠看好台灣，紛紛加碼投資。提供穩定、充足且無虞的電力供應，是吸引外資、發展產業的最基礎條件。如果中央政府的能源政策持續荒腔走板、如果我方能源自主率始終墊底，台北發展將會被這些無能決策徹底拖累。

許原榮指出，當企業面臨斷鏈危機、當小老百姓面對物價飛漲，需要的不是要大家「經過加油站，要跟中油說聲謝謝」的行政院長。民進黨政府，不要再用口號治理國家。人民要的是安定的生活，不是隨時會熄火的國運賭局。如果中央政府的能源政策持續跳票，不僅會讓台北市民面臨生活不便，更會讓企業對台灣的投資前景產生疑慮，葬送難得的經濟動能。

立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮。記者林俊良／攝影
立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮。記者林俊良／攝影

能源政策 台積電 中油 卓榮泰 蔣萬安

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