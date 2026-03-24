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批國民黨內鬥一鍋粥「已失控」 民進黨：鄭麗文一心只想鄭習會

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照

立法院外交及國防委員會審查政院及藍白兩黨提出的國防特別條例草案。民進黨今（24）日指出，國民黨內權力鬥爭早已失控，但國家安全不應成為黨派鬥爭或個人追求「鄭習會」光環的籌碼，唯有儘快通過預算、重建台美軍事互信，台灣才能在印太戰略中站穩地位。

民進黨發言人韓瑩指出，國民黨近期在立法院採取「全面延宕」戰術，導致人事案、總預算及國防軍購審議陷入停擺。國民黨主席鄭麗文上任後，對外大談團結、表面營造「皇城內一片祥和」假象，實則黨內權力鬥爭早已「失序、失控」。

韓瑩揭露，國民黨內部早已亂成一鍋粥，所謂的團結僅是虛幻。前總統馬英九辦公室傳出準備提告昔日親信、現任副主席蕭旭岑，引發權鬥與路線之爭；地方選舉同樣殺到見骨，如新竹縣長初選中，陳見賢與徐欣瑩互控黑道、賄選，黨中央卻充耳不聞。此外，國民黨不僅地方失序，在國會更是荒腔板，召委廖先翔主持會議竟無故離席，讓中國籍人士李貞秀坐上主席台，這究竟是有意破壞國會體制，還是公然向中國示好？

韓瑩進一步指出，鄭麗文領導下的黨中央無視基層炸鍋與縣市長候選人的抱怨，執意卡關中央政府總預算，甚至在強推「國防特別預算條例」時不顧黨內異音，完全缺乏現代戰爭的戰略邏輯。韓瑩感嘆，鄭麗文對黨內火燒厝視而不見，一心只想著「鄭習會」，甚至對媒體誇言「兩岸交流是選舉大利多」、「習近平的背書很重要」，這種蒙蔽雙眼、唯中是從的立場，完全無視台灣主流民意。

韓瑩強調，儘管在野黨試圖阻撓，國軍國防戰力提升仍按計畫推進。首批2架 MQ-9B 高階武裝無人機已於2026年如期達成交機，明年將再交付2架；F-16V Block 70 首架新戰機預計於今年九月抵台。此外，ALTIUS 600M 無人機、M1A2T 戰車、魚叉飛彈系統及 MS-110 偵照莢艙等多項裝備，也將在今年陸續交付，充實不對稱作戰實力。

面對中共軍事威脅，韓瑩呼籲，台灣必須加速推動「不對稱作戰」與「非紅供應鏈」。國家安全不應成為黨派鬥爭或個人追求「鄭習會」光環的籌碼，當國民黨沉溺於粉飾太平與親中立場時，外部威脅並未減弱，唯有儘快通過預算、重建台美軍事互信，台灣才能在印太戰略中站穩地位。

民進黨發言人韓瑩。圖／本報資料照
民進黨發言人韓瑩。圖／本報資料照

徐欣瑩 蕭旭岑 鄭習會 鄭麗文 國民黨

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