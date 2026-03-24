民進黨籲儘快通過預算 藍：會本於職權做合理審查

民進黨發言人韓瑩今天說，國家安全不應成為黨派鬥爭或個人追求「鄭習會」光環的籌碼，當國民黨沉溺於粉飾太平與親中立場時，外部威脅並未減弱，唯有儘快通過預算、重建台美軍事互信，台灣才能在印太戰略中站穩地位。

國民黨發言人牛煦庭表示，這些根本與鄭習會無關，民進黨不要再硬扯了，國民黨會本於職權，在軍購以及預算上做合理審查。

民進黨今天發布新聞指出，國民黨近期在立法院採取「全面延宕」戰術，導致人事案、總預算及國防軍購審議陷入停擺。

民進黨發言人韓瑩表示，國民黨主席鄭麗文上任後，對外大談團結、表面營造「皇城內一片祥和」假象，實則黨內權力鬥爭早已「失序、失控」。

韓瑩說，國民黨內部早已亂成一鍋粥，所謂的團結僅是虛幻。前總統馬英九辦公室傳出準備提告昔日親信、現任副主席蕭旭岑，引發權鬥與路線之爭；地方選舉同樣殺到見骨，如新竹縣長初選中，陳見賢與徐欣瑩互控黑道、賄選，黨中央卻充耳不聞。

韓瑩指出，鄭麗文領導下的黨中央無視基層炸鍋與縣市長候選人的抱怨，執意卡關中央政府總預算，甚至在強推「國防特別預算條例」時不顧黨內異音，完全缺乏現代戰爭的戰略邏輯。

韓瑩說，鄭麗文對黨內火燒厝視而不見，一心只想著「鄭習會」，甚至對媒體誇言「兩岸交流是選舉大利多」、「習近平的背書很重要」，這種蒙蔽雙眼、唯中是從的立場，完全無視台灣主流民意。

韓瑩呼籲，面對中共軍事威脅，台灣必須加速推動「不對稱作戰」與「非紅供應鏈」。國家安全不應成為黨派鬥爭或個人追求「鄭習會」光環的籌碼，當國民黨沉溺於粉飾太平與親中立場時，外部威脅並未減弱，唯有儘快通過預算、重建台美軍事互信，台灣才能在印太戰略中站穩地位。