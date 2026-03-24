台總統直選30週年 美議員力挺台灣、批中共專制

今年適逢台灣總統直選30週年，美國聯邦參、眾議員昨天接連發文力挺台灣並表示，台灣人民所享有的自由，與中國共產黨統治大陸的壓迫形成鮮明對比，中共正變本加厲地脅迫台灣；美國將持續支持強化台灣自我防衛能力。

1996年3月23日舉行的中華民國第9任正副總統選舉，也是台灣首度由全民直選總統。當年，中國強烈文攻武嚇，共軍甚至對高雄及基隆外海發射飛彈，國民黨籍正副總統候選人李登輝與連戰以54%的得票率勝選，為台灣民主寫下里程碑。

共和黨前參議院領袖麥康奈（Mitch McConnell）在X發文表示，台灣人民所享有的自由，「與中國共產黨統治大陸的壓迫形成鮮明對比，隨著台灣持續強化其自我防衛能力，美國應繼續支持我們的朋友」。

參院軍委會主席、共和黨參議員韋克爾（RogerWicker）也發布新聞稿表示，在他去年訪台的旅程中，有一件事顯而易見，台灣已下定決心要保持自由，這份決心與中共所信奉的專制統治形成明顯對比；中共正變本加厲地脅迫台灣。

參院外交委員會主席、共和黨籍參議員里契（JimRisch）在社群平台X發文祝賀台灣人民並表示，台灣舉行總統直選以來，為維護這些民主自由而持續奮鬥，「美國過去、現在及未來都將繼續支持強化台灣的自我防衛能力」。

另外，共和黨籍眾議員狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）發文表示，30年前，台灣人民無畏來自中國的威脅與恐嚇，舉行了首次總統直選，這代表一個充滿活力且具韌性的民主政體誕生。美國，尤其是國會，長期以來都支持台灣。

眾議院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉（AmiBera）表示，台灣作為充滿活力的民主政體及印太地區的關鍵夥伴，其成功故事為全球典範，「我期待持續在國會領導跨黨派行動，以支持台灣安全、繁榮及在國際舞台有意義的參與」。

共和黨籍眾議員法隆（Pat Fallon）也說，30年前台灣舉行首次總統直選，選民無懼中國的飛彈威脅，選出領領袖。美國依然致力支持台灣主權與安全。