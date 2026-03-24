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總統直選30週年 外交部籲北京正視台灣存在事實

中央社／ 台北24日電

23日適逢台灣總統直選30週年，美跨黨派參議員提案祝賀。外交部長林佳龍今天致謝美國以具體行動挺台，共促區域和平。外交部發言人蕭光偉呼籲北京，尊重中華民國台灣存在的客觀事實，停止誤導國際視聽及一再挑釁。

美國聯邦參議院23日由跨黨派議員領銜提出決議案，紀念台灣總統直選30週年。決議案重申美國支持「台灣關係法」與「六項保證」所確立的對台政策，並讚揚台灣的民主成就。此外，美國多名跨黨派議員公開表達對台灣民主重要里程碑的祝賀。

外交部上午發布新聞稿指出，林佳龍歡迎美國國會再次表達對於台灣民主成就的肯定，並感謝美國長期以來不分黨派，以具體行動力挺台灣的民主、自由與安全。

林佳龍強調，今年是台灣民主社會的重要里程碑，外交部將持續與美國及全球民主夥伴攜手合作，並歡迎國際社會持續以實際行動支持民主台灣，共同促進區域和平、穩定與繁榮。

蕭光偉也在例行記者會致謝，並表示，美國國會曾於2024年台灣總統大選前夕提出決議案，肯定台灣的民主成就。這次聯邦參議院於台灣總統直選30週年之日，再次公開展現對台灣民主社會的支持，更具意義。

蕭光偉表示，回顧30年來，台灣面對的挑戰從未停歇，如何堅持在民主、自由的道路上，與國際社會理念相近的夥伴共同努力確保台海與印太地區的和平、穩定與繁榮，已成為台灣的當務之急。

除重申兩岸互不隸屬，蕭光偉提到，中國軍機艦近年在台海及鄰國周邊演習，嚴重影響區域和平與穩定，公然違反「聯合國憲章」。中國既是國際社會的麻煩製造者，更是兩岸和平的破壞者。

蕭光偉表示，台灣呼籲北京當局，尊重中華民國台灣存在的客觀事實，共同維護台海的和平穩定，立即停止誤導國際視聽及一再無端挑釁。惟有基於負責態度，務實理性與代表台灣人民的民選政府進行尊重與平等的對話，才能改善兩岸關係。

蕭光偉強調，維護台海和平穩定已是國際社會高度共識，且攸關並符合區域內各方利益。台灣會與其他理念相近夥伴致力維護區域和平及台海的穩定，也呼籲國際社會，持續以實際行動支持民主台灣，並譴責中國一再片面改變現狀、透過脅迫與軍事等各種手段，恫嚇他國的蠻橫舉措。

印太地區 台灣關係法 美國

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