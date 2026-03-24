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中東戰火影響原物料供應 卓榮泰祭「上游不漲、下游不囤」原則

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）上午前往立法院施政報告並備詢，與經濟部長龔明鑫（右）說明能源相關議題。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（左）上午前往立法院施政報告並備詢，與經濟部長龔明鑫（右）說明能源相關議題。記者曾學仁／攝影

美國對伊朗開戰進入第四周，連帶影響產業鏈原物料供給。行政院長卓榮泰今天表示，針對幾項比較緊張的原物料，政府設定的原則是「上游不漲、下游不囤」，同時也有提供相關調度窗口，希望盡量平穩交易秩序。

立法院會今天進行施政方針報告，民進黨立委何欣純質詢時指出，因應中東戰火等國際局勢，政府不僅祭出電價凍漲策略，同時主動吸收75%油價漲幅，基層對此都表達大大的肯定，然而機械工業同業公會、鑄造品工業同業公會也有表達，工業用甲醇出現存量及調度問題。

經濟部長龔明鑫回應，工業用甲醇原先沒有短缺，現在因為中東戰事而缺貨，政府有聯絡兩家民間公司，屆時將會協助他們與兩大公會對接。

何欣純表示，許多產業受到中東戰火影響，部分原物料價格高漲、調貨困難，為了不讓國內產業供應斷鏈，希望政府成立相關因應小組，並且積極與產業工會協調。龔明鑫說明，經濟部有先行盤點10項比較重要的原物料，同時也跟上游供應商、下游需求方了解供需狀況，「短期之內供給比較沒有問題，但是價格的確有微幅調漲。」

龔明鑫也說，經濟部有說服上游供應商，原物料要優先供應給國內，至於價格調漲希望合理、不要過度漲價，同時也有說服下游需求方不要囤積。

卓榮泰說明，針對幾項比較緊張的原物料，政府設定的原則是「上游不漲、下游不囤」，同時也有提供調度窗口，把現在的秩序盡量平穩下來。

此外，賴清德總統先前提出「核二、核三廠具備重啟運轉條件」的說法，引發外界質疑民進黨政府「非核家園」政策立場轉彎。何欣純質詢時表示，政府當然必須依法行政，但是也必須堅守核安無虞、核廢有解及社會共識有解等三大前提，直言專業務實才是穩定向前的重要依據。

卓榮泰答詢時說，安全供電是政府對人民及產業的責任，同時也是台灣對全世界的責任，「所以我們一定會勇敢落實」，現在不僅三大原則沒有改變，政府還要發展二次能源轉型，「我們要持續發展多元綠能、深度節能及科技儲能，還要強化電網韌性，這兩個不變是前提。」

卓榮泰說明，台電已經在進行自主安全檢查，預計3月底就會送出再運轉計劃，接下來核安會必須召集專家評估，包括設備老化到什麼程度、汰舊換新何時能夠完成，還有需要動用多少經費等自主安全檢查，「再運轉計劃通過以後，才能夠進入下一個程序。」

民進黨政府 龔明鑫 原物料

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