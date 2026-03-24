外交部斥丹麥屈從中國 籲更正居留證台灣國籍標示

旅居丹麥台灣人的居留證國籍自2024年被註記為中國，丹麥政府稱符合該國外交政策。外交部發言人蕭光偉今天表示，若丹麥續屈從中國壓力，台灣政府將採取進一步反制措施，呼籲即刻改正對台灣人居留證國籍欄位的錯誤註記，遵循歐盟的外交政策實踐。

旅丹台人的居留證國籍自2024年被註記為中國，丹麥媒體揭露，發證單位回覆民眾抗議時，指註記符合該國外交政策。外交部長林佳龍日前在立法院表示，此事持續交涉中，並已採取包括調整駐台機構待遇等措施、協調國際友盟協助，繼續以「對等、尊嚴」原則爭取改善。

對此，外交部發言人蕭光偉上午於例行記者會回覆媒體表示，丹麥政府扈從中國的外交敘事，將旅居丹麥的台灣人居留證國籍標記為「中國」的作法，不僅明顯違背歐盟外交政策與實踐，也有違民主與人權原則，外交部對此嚴厲譴責。

蕭光偉強調，如果丹麥政府未積極回應台灣更正訴求，續屈從中國壓力，台灣政府將採取進一步反制措施。

蕭光偉嚴正呼籲丹麥政府早日提出台灣方可接受的解決方案，即刻改正對台灣人居留證國籍欄位的錯誤註記，並遵循歐盟的外交政策實踐，以維護雙方長期友好的合作關係。切勿因此案嚴重影響丹麥在台形象與商譽，進而損害台丹雙邊關係及合作前景。