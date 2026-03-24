聽新聞
0:00 / 0:00
外交部斥丹麥屈從中國 籲更正居留證台灣國籍標示
旅居丹麥台灣人的居留證國籍自2024年被註記為中國，丹麥政府稱符合該國外交政策。外交部發言人蕭光偉今天表示，若丹麥續屈從中國壓力，台灣政府將採取進一步反制措施，呼籲即刻改正對台灣人居留證國籍欄位的錯誤註記，遵循歐盟的外交政策實踐。
旅丹台人的居留證國籍自2024年被註記為中國，丹麥媒體揭露，發證單位回覆民眾抗議時，指註記符合該國外交政策。外交部長林佳龍日前在立法院表示，此事持續交涉中，並已採取包括調整駐台機構待遇等措施、協調國際友盟協助，繼續以「對等、尊嚴」原則爭取改善。
對此，外交部發言人蕭光偉上午於例行記者會回覆媒體表示，丹麥政府扈從中國的外交敘事，將旅居丹麥的台灣人居留證國籍標記為「中國」的作法，不僅明顯違背歐盟外交政策與實踐，也有違民主與人權原則，外交部對此嚴厲譴責。
蕭光偉強調，如果丹麥政府未積極回應台灣更正訴求，續屈從中國壓力，台灣政府將採取進一步反制措施。
蕭光偉嚴正呼籲丹麥政府早日提出台灣方可接受的解決方案，即刻改正對台灣人居留證國籍欄位的錯誤註記，並遵循歐盟的外交政策實踐，以維護雙方長期友好的合作關係。切勿因此案嚴重影響丹麥在台形象與商譽，進而損害台丹雙邊關係及合作前景。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。