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下通牒 外交部：CHINA（TAIWAN）不改 下月入台登記改KOREA （SOUTH）
針對南韓在其電子入境卡系統中不當稱呼我方為CHINA（TAIWAN），外交部亞東太平洋司司長林昭宏今（24日）表示，為維護國家尊嚴及落實對等原則，若韓方屆期仍未正面回應，下月起，我國的台灣電子入國登記表內的出生地和居住地欄位下拉式選單，會將韓國的英文標示從KOR,KOREA REPUBLIC OF，調整為KOREA （SOUTH）。
林昭宏指出，外交部與我駐韓國代表處持續就此事對韓方嚴正關切並交涉，促請韓方本月底之前回覆相關問題；若沒有獲得正面回應，我方會在台灣電子入國登記表內，採取相應行動。
林昭宏表示，台韓民間長期在經貿文化觀光交流密切，互動友好，我國也十分珍視雙方得來不易的情誼；希望韓方能夠本於相互尊重與對等的原則，正視我方訴求，盡速完成更正，以維繫雙邊關係良性發展。
據了解，駐台北韓國代表部回覆外交部，韓國外交部有相關應處，將會是台灣能接受的方案。
此外，針對丹麥自2024年3月起，把台灣人的居留證國籍改為「中國」，外交部發言人蕭光偉表示，持續與丹麥交涉中，丹麥將我國人居留證國籍欄標示為中國的做法，不僅違反歐盟外交政策與實踐，也有違民主與人權原則；若丹麥政府沒有積極回應我方更正訴求，持續屈從中國壓力，我國將進一步採取反制措施。
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