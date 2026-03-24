批身為民代沒查證給錯誤訊息 李貞秀：鍾小平作為「人」 必須道歉

國民黨籍台北市議員鍾小平日前表示，自己的樁腳曾成功放棄過國籍，民眾黨立委李貞秀昨日晚間直播批評鍾造謠，事實過去從沒有陸配成功放棄國籍。李貞秀今日再度喊話鍾小平道歉，因為他身為民意代表，卻沒有查證給出錯誤的訊息。

李貞秀表示，鍾小平必須慎重地道歉，他身為一個民意代表，公然利用他的話語權在平台造謠，誤導所有的人。因為他的錯誤訊息，不只造成自己個人的困擾，也造成整個陸配群體的困擾；甚至還有五個村里長，也都因為這樣的身份問題，被執政黨打壓。可鍾小平身為民意代表，卻沒有查證給出錯誤的訊息，希望他能為這件事情道歉。

李貞秀指出，昨天國民黨委員在立法院內政委員會中親自質詢陸委會主委邱垂正，邱再一次嚴正地證實，到目前為止，全台灣沒有任何一個陸配成功放棄國籍。事實證明，鍾小平的資訊是錯的，不管他是有心或是誤會，還是他就是要造謠，自己都希望他身為民意代表，或者作為一個「人」，都必須出來向自己道歉，向所有國人大眾道歉。