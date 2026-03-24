蕭旭岑：若對我操守繼續抹黑 一定捍衛到底

馬英九基金會日前人事異動，前幕僚、現任國民黨副主席蕭旭岑以及王光慈離職，引發外界討論，也有媒體報導前國安會秘書長金溥聰主導這場權力重整。蕭旭岑今天表示，若針對他個人的操守繼續抹黑或不實指控，他一定捍衛到底；金溥聰是他的老長官，凡事留一線。

馬英九基金會執行長戴遐齡昨天透過聲明稿表示，近日有關前員工蕭旭岑及王光慈離職相關報導，因外界人士不明真相，許多內容妄自揣測；已委請律師針對本會之前發生的嚴重違反財政紀律情事，盡快送請司法機關深入調查，勿枉勿縱。

鏡週刊今天報導指出，馬英九基金會核心人事異動，實則是一場由金溥聰奉命主導的權力重整，關鍵在於前總統馬英九掌握近年一直有人利用「馬辦」名義在中國「做一些事」，因此決定出手整頓。

蕭旭岑今天受訪時則提到，他沒有積極回應這件事情，主要是因為不希望基金會內部的風波影響到國民黨，影響到黨主席鄭麗文；以及他永遠感謝馬英九的栽培，所以即使他遭到一些誤解，也會願意繼續維護馬英九以及其家人。

不過，蕭旭岑強調，但並不代表有人可以利用這一點，不斷地對他進行瘋狂的抹黑跟打擊，試圖影響國民黨、影響到兩岸關係。他在政壇一向清清白白，從總統府以來從來沒有經手過錢，所以請問有什麼財政紀律的問題，他也非常好奇。

蕭旭岑說明，據他了解，目前馬英九基金會的執行長，還沒有經過董事會的任命，請董事會深入了解到底有什麼樣的問題，這也會還他一個公道。蕭旭岑再次強調，涉及到他的清白、名聲，他一定捍衛到底。

談及金溥聰，蕭旭岑表示，金溥聰是他的老長官，凡事留一線，而金溥聰參與的細節，大家要去問金溥聰。但任何污衊他的人格、聲譽，他都會採取法律行動。

蕭旭岑指出，馬英九基金會27日就要開董事會，對於週刊的爆料，他想託董事會的董事們請教馬英九，到底馬英九怎麼看待這件事情，馬英九有沒有掌握什麼東西，馬英九認為他怎麼樣，請董事們去問就可以真相大白。