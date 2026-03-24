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李貞秀爆哭嘆陸配做什麼都錯 范雲：問題在造假 違反忠誠義務
民眾黨陸配立委李貞秀資格爭議延燒，她昨在直播中聲淚俱下，嘆陸配做什麼都不對，更點名內政部長劉世芳像101忠狗裡的壞女人。民進黨立院黨團書記長范雲指出，「該哭的應該是我們」，跨黨派都歡迎陸配在內的外籍配偶，問題不在陸配身分，而是因為李貞秀造假、違反法律規定的忠誠義務。
范雲表示，每個國家對公職都有相關規定，美國就要求最高首長必須採「出生地主義」，也就是要在美國出生，這也是對忠誠度的要求；希望每個政黨都要遵守國家法令，這絕對非歧視個人，也並非歧視所有外籍配偶，包含中配。
此外，李貞秀因不滿台北市議員鍾小平稱有陸配樁腳放棄國籍成功，質疑她無心放棄中國籍，痛罵鍾是狗、不配當人。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄打趣稱，他自己也養很多狗，但國會議員應監督政府、好好問政，監督狗或罵人是狗不太好，因為人狗間本來就不易對話，「寵物就喜歡牠就好」。
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