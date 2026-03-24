李貞秀爆哭嘆陸配做什麼都錯 范雲：問題在造假 違反忠誠義務

2026年縣市長選舉時程逼近，民進黨台北市、桃園市長人選目前尚未拍板，其他縣市人選則不乏政壇「新面孔」。這次縣市長及地方議員選舉，被視為是民進黨主席、賴清德總統首任執政的的「期中考」，據了解，賴總統對於由誰批綠營戰袍應戰，心裡有一套想法及理想藍圖，除了希望選戰獲得佳績，也要替綠營尋找中壯世代的「新星」。

2026-03-24 09:01