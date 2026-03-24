賴總統主持監院秘書長黃適卓等人宣誓就職

總統賴清德今天主持監察院秘書長黃適卓、財政部政務次長陳勇勝、法務部政務次長黃謀信及駐俄羅斯代表魏百谷、駐巴拉圭大使李岳融、駐貝里斯大使紀欽耀等人宣誓就職，副總統蕭美琴、考試院長周弘憲等人觀禮。

總統賴清德上午在總統府主持新任行政院、司法院、考試院、監察院政務人員及駐外大使宣誓典禮，儀式簡單隆重。

總統府發布新聞稿指出，宣誓儀式開始後，總統就監誓人位置，由司儀唱名宣誓人，並由司法院秘書長高金枝帶領宣讀誓詞。隨後總統逐一向宣誓人致意，副總統蕭美琴、司法院代理院長謝銘洋、考試院長周弘憲及總統府秘書長潘孟安等均在場觀禮。

宣誓人員包括監察院秘書長黃適卓、駐俄羅斯代表魏百谷、財政部政務次長陳勇勝、法務部政務次長黃謀信、海洋委員會副主任委員宋承恩、駐巴拉圭大使李岳融、駐貝里斯大使紀欽耀、公務人員保障暨培訓委員會專任委員吳登銓。