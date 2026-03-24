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柯文哲批行為像納粹 劉世芳不以為然：9成新住民肯定政府照顧

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民眾黨立委李貞秀的身分爭議未解，民眾黨柯文哲日前大罵內政部長劉世芳的行為像納粹。劉世芳強調「不以為然」，她表示，政府對新住民所做的多項服務，有92.1%以上的人都持正向肯定的態度，柯文哲的說法太偏頗。聯合報系資料照片
民眾黨立委李貞秀的身分爭議未解，民眾黨柯文哲日前大罵內政部長劉世芳的行為像納粹。劉世芳強調「不以為然」，她表示，政府對新住民所做的多項服務，有92.1%以上的人都持正向肯定的態度，柯文哲的說法太偏頗。聯合報系資料照片

民眾黨立委李貞秀的身分爭議未解，民眾黨柯文哲日前大罵內政部劉世芳的行為像納粹。劉世芳今天強調「不以為然」，她表示，政府對新住民所做的多項服務，有92.1%以上的人都持正向肯定的態度，柯文哲的說法太偏頗。

立委李貞秀的身分爭議未解，柯文哲21日到嘉義開講，大罵劉世芳「行為像納粹」，根本是種族歧視，並嗆民進黨不應該從過去的受害者變成今天的加害者。

劉世芳今天赴立法院備詢前受訪表示，對於柯文哲的說法，她一直不以為然。政府在2023年針對全台灣，包括中國配偶在內的新住民所做的服務，包括教育、語言、文化、基礎訓練、醫療以及各項文化的融合，有92.1%以上的人，對於移民署的照顧都持正向肯定。這些都有官方的數據提供說明。

劉世芳強調，包括照顧從中國大陸來的不管是配偶，或者任何地方的新住民，政府都是一向秉持著台灣人應該有的正向跟善良，在規定上給予協助，所以柯文哲這樣的說法非常偏頗。

劉世芳重申，不管是李貞秀或者是更之前的李慶安、還有李明星兩位曾經擔任過立法院的立法委員，根據國籍法第20條，如果有雙重國籍的話，就應該在到職前1天提出申請放棄其他國國籍的證明文件，從頭到尾內政部主管國籍法的立場，從來沒有改變過。

另一方面，北市議員鍾小平日前在政論節目中宣稱，他的陸配樁腳友人成功放棄國籍，只有中華民國國籍，現在回大陸要用台胞證。陸委會主委邱垂正表示，陸委會在了解當中，看看是放棄戶籍還是放棄國籍，會透過移民署問問看。

鍾小平 邱垂正 內政部 柯文哲 劉世芳

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